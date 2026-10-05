Nozze da sogno sulla Costiera: su Real Time lo speciale matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano

Il matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano diventa protagonista di uno speciale televisivo in onda martedì 6 ottobre alle 21:30 su Real Time e in streaming su discovery+. L'amatissima volto di Casa a Prima Vista apre finalmente le porte della propria vita privata, regalando al pubblico uno sguardo esclusivo dietro le quinte delle sue nozze con Pietro Albano.



Lo speciale accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante che prende avvio nei mesi precedenti al matrimonio e conduce fino al fatidico sì. Accanto ad Ida e Pietro c'è la voce narrante di Andrea Pellizzari, già apprezzato narratore in Casa a Prima Vista. Si ripercorrono così la nascita della loro storia d'amore e tutte le tappe che li hanno portati all'altare: dagli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi, alle prove degli abiti, fino ai sopralluoghi tra Sorrento e Siano.



La tradizione campana gioca un ruolo centrale nella celebrazione: la grande famiglia Di Filippo, originaria di Siano, mostra con orgoglio le radici e le usanze che hanno ispirato la festa, tradizioni che animano ogni momento condiviso tra amici e parenti.



A rendere ancora più speciale la giornata la presenza di Gianluca Torre e Mariana D'Amico, amici e colleghi di Ida in Casa a Prima Vista, coinvolti come "damigelli d'onore" e testimoniando un'amicizia che va ben oltre gli schermi. La dolce conclusione della festa è stata affidata ai dessert di Tommaso Foglia, celebre pastry chef e giudice di Bake Off Italia, nonché "partner in crime" di Ida nel programma Pazzi di Dolci.



Lo speciale Il Matrimonio di Ida e Pietro svela così il lato più intimo della protagonista di Casa a Prima Vista, Turisti per case e Pazzi di dolci, permettendo al pubblico di vivere emozioni e dietro le quinte di un matrimonio che si è trasformato in una grande festa tra affetti, paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche.