Nuova Nissan Micra: debutto a Rotterdam per la sesta generazione 100% elettrica

Rotterdam diventa il palcoscenico internazionale per il debutto della nuova Nissan Micra, giunta alla sua sesta generazione e completamente riprogettata in versione 100% elettrica. L’iconica city car, che negli anni si è affermata come simbolo di praticità e versatilità, si presenta oggi con un design audace, tecnologie avanzate e un piacere di guida che guarda al futuro della mobilità urbana ed extraurbana.

Al volante della nuova Micra si percepisce immediatamente la cura nella messa a punto delle prestazioni dinamiche. Il pacco batterie è posizionato nella parte bassa della piattaforma EV per abbassare il baricentro, mentre le sospensioni anteriori indipendenti e il posteriore multilink – soluzioni tipiche di segmenti superiori – assicurano maneggevolezza e stabilità. La coppia immediatamente disponibile e lo sterzo reattivo rendono la guida fluida sia in città che su tratti extraurbani.

Il conducente può scegliere tra le modalità di guida Comfort, Sport ed Eco, con parametri preimpostati che variano potenza, coppia, risposta dell’acceleratore e taratura dello sterzo. A queste si aggiunge la modalità “Personal”, che permette di configurare ogni dettaglio secondo le proprie preferenze.

La nuova Nissan Micra si sviluppa sulla piattaforma AmpR, con una lunghezza di 4 metri e una larghezza di 1,8, perfetta per i centri urbani. Nonostante le dimensioni contenute, l’abitacolo offre un’eccellente abitabilità e un bagagliaio di 326 litri, estendibile fino a 1.106 litri con i sedili posteriori abbattibili. È inoltre possibile trainare fino a 500 kg, un valore raro per il segmento.

La city car elettrica è disponibile con due pacchi batteria, da 40 kWh e 52 kWh, con un’autonomia massima di 416 km con una sola ricarica. Grazie al caricatore in corrente continua fino a 100 kW, la batteria da 52 kWh passa dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le versioni dispongono di pompa di calore e sistemi di raffreddamento e riscaldamento per ottimizzare i tempi di ricarica.

La Micra integra anche il sistema Intelligent Route Planner, che pianifica le soste in base all’autonomia residua e alle stazioni disponibili lungo il percorso, pre-condizionando la batteria per ridurre i tempi di rifornimento energetico.

Non manca la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni, e la predisposizione al V2G (Vehicle-to-Grid), per restituire energia alla rete.

Progettata presso il Nissan Design Europe di Londra, la nuova Micra adotta linee pulite e moderne, con passaruota pronunciati e cerchi fino a 18 pollici. I fari anteriori iconici, le luci LED posteriori e le 11 combinazioni cromatiche disponibili tra cui il nuovo Rebel Red con tetto a contrasto, rafforzano il carattere dinamico e personale del modello.

Gli interni coniugano semplicità ed eleganza: materiali soft-touch, illuminazione ambientale personalizzabile in 48 colori, sedili di qualità variabile a seconda degli allestimenti e due display da 10,1 pollici, uno per la strumentazione digitale e uno per infotainment e navigazione.

La Micra porta a bordo l’ecosistema Google, con Maps, Assistant e Play Store direttamente integrati. Con i comandi vocali è possibile gestire climatizzazione, navigazione e telefonate, mentre tramite l’app NissanConnect Services si controllano da remoto la carica della batteria, la posizione del veicolo e la climatizzazione.

Il nuovo modello adotta il pacchetto ProPilot Assist, che include cruise control adattivo, mantenimento della corsia e frenata automatica di emergenza. Sono presenti anche funzioni di sicurezza avanzata come il monitoraggio del conducente, l’avviso di abbandono corsia, il rilevamento dell’angolo cieco e l’allerta uscita sicura dei passeggeri.

La nuova Nissan Micra è coperta dal programma Nissan More, che estende la garanzia fino a 10 anni o 200.000 km, a condizione di effettuare i tagliandi nella rete ufficiale. Una soluzione che garantisce serenità e riduce i costi di manutenzione nel lungo periodo.

La nuova Nissan Micra elettrica è già disponibile nei concessionari italiani con prezzi a partire da 18.500 euro con incentivi statali.