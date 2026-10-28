Suzuki svela le moto 2027 e grandi novità alla 83ª edizione di EICMA

Suzuki presenta la gamma moto 2027 e modelli iconici all'EICMA 83, inclusi nuove livree, versioni racing e scooter elettrici per la mobilità urbana.

Suzuki prepara grandi sorprese per gli appassionati delle due ruote in occasione della 83ª edizione di EICMA, la più importante esposizione motociclistica internazionale, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Sarà presentata in anteprima mondiale la nuova gamma 2027, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire da vicino tutte le novità del marchio giapponese.

La conferenza stampa internazionale, seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia, è fissata per martedì 3 novembre alle ore 9:30 presso il Padiglione 6, Stand I30. In questa occasione saranno svelate tutte le principali innovazioni, tra cui il rinnovamento estetico dell'intera offerta e modelli che spaziano dalle adventure tourer V-STROM 1050DE e 1050SE, V-STROM 800DE e 800SE, alle crossover GSX-S1000GX e SV-7GX. Non mancheranno le stradali GSX-8R, GSX-S1000GT e GSX-S1000 EVO, le supersportive GSX-R1000R e Hayabusa Special Edition, le neo retrò GSX-8T e GSX-8TT, le enduro DR-Z4S, le supermotard DR-Z4SM, lo scooter elettrico e-ADDRESS e tutta la rinnovata gamma scooter.

Uno degli aspetti più attesi riguarda le nuove livree 2027, con colori inediti come l'Arancio Siviglia della GSX-8T, il Rosso Madrid della GSX-8TT, il Bianco Daytona e il Blu Las Vegas della Hayabusa, senza dimenticare il Nero Bristol della DR-Z4S.

Sul fronte delle special, spicca la Suzuki Hayabusa Tuned by JURI, un esemplare unico creato per la CAPCOM CUP 12 ispirato al personaggio Juri di Street Fighter 6. La moto vanta dettagli cromatici in bianco, nero e giallo, con grafiche a tema e il caratteristico Feng Shui Engine, simbolo della protagonista del celebre videogioco.

Presso lo stand sarà possibile ammirare anche la RM-Z450, protagonista del motocross internazionale grazie ai successi di Ken Roczen, e la GSX-R1000R del team Suzuki Yoshimura SERT. Sarà inoltre presente una versione della GSX-R1000R del Team CN Challenge, la prima a gareggiare nella celebre 8 Ore di Suzuka con carburante 100% sostenibile e componenti eco-friendly, testimoniando l'impegno Suzuki nella transizione verso la carbon neutrality nel mondo delle corse.

In esposizione anche la GSX-8R, protagonista del campionato FIM World Sportbike 2026, e la GSX-R1000R Powered by Yoshimura, massima espressione della sportività Suzuki, sviluppata insieme al noto preparatore giapponese per le piste di tutto il mondo. Ai visitatori verrà mostrata anche la Hayabusa Dragster del Team RevZilla/Motul/Vance & Hines Suzuki, esempio di prestazioni estreme nelle competizioni di drag racing.

Spazio alla monomarca GSX-8R CUP, con una moto dal design affilato, dotata di motore bicilindrico da 776 cc capace di 83 CV e coppia di 78 Nm, pensata per offrire potenza e maneggevolezza agli aspiranti piloti nei trofei nazionali.

Grande attenzione anche alla mobilità urbana con il nuovo Burgman Street 125, scooter comodo, elegante e pratico, equipaggiato con motore monocilindrico da 124 cc rinnovato, telaio leggero, sospensioni ottimizzate e ricca dotazione tecnologica, tra cui display TFT LCD da 4,2 pollici, connettività smartphone, sistema keyless, ampio vano sottosella e prese USB. Ideale per la città, con consumi ridotti e massima funzionalità.

Non mancherà lo scooter elettrico e-ADDRESS, coerente con la filosofia Suzuki Run.Turn.Stop, che offre un'autonomia di 80 Km e un mix perfetto tra stile, praticità e prestazioni, rivolgendosi a chi cerca una mobilità urbana più sostenibile.

Suzuki omaggia anche il Giro d'Italia con una V-Strom 800DE nella suggestiva livrea rosa, ispirata alla maglia simbolo della corsa ciclistica, presente accanto alla celebre coppa del Giro per sottolineare il legame tra il motociclismo e il grande sport su due ruote.

Per gli appassionati sarà disponibile uno shop dedicato al merchandising ufficiale Suzuki, dal vestiario agli accessori, mentre media e operatori potranno scaricare i materiali informativi relativi alle novità 2027 direttamente dallo stand.