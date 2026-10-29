Mercedes-Benz celebra un secolo di papamobile: mostra esclusiva in Vaticano

Una mostra unica apre le porte fino al 31 gennaio 2027 all'interno del Giardino Quadrato del Vaticano, raccontando un secolo di papamobile firmate Mercedes-Benz. L'esposizione mette in evidenza lo stretto rapporto tra la casa automobilistica tedesca e la Santa Sede, iniziato nel 1930 e ininterrottamente rinnovato fino ai giorni nostri.

L'avventura ebbe inizio con Papa Pio XI, che ricevette una sontuosa Mercedes-Benz Nürburg 460, prima automobile utilizzata regolarmente da un Pontefice. Da quel momento, le auto della Stella sono diventate protagoniste di molti momenti storici e simbolici del pontificato, evolvendosi da limousine di rappresentanza a veri e propri mezzi allestiti appositamente per gli spostamenti papali.

Otto vetture storiche esposte ripercorrono questa straordinaria evoluzione: dalla Benz Patent-Motorwagen del 1886, prima automobile della storia, passando per diversi modelli iconici fino alla moderna Mercedes-Benz Classe S. Il percorso espositivo crea un ponte ideale tra i 140 anni di innovazione del marchio e un viaggio di fede lungo due millenni.

Per Mercedes-Benz è un onore e un privilegio poter offrire al Pontefice questo servizio da quasi un secolo, nel corso del quale l'invenzione di Carl Benz ha dato origine, generazione dopo generazione, a vetture pontificie sempre più evolute. Con questa mostra desideriamo invitarvi a scoprire, per la prima volta, la storia delle papamobili della Stella e la loro evoluzione. Vorremmo inoltre, con cristiana umiltà, ispirarvi a riflettere sul senso profondo di quel viaggio iniziato con Pietro quasi duemila anni fa e oggi portato avanti da Papa Leone XIV, ha dichiarato Marc Langenbrinck, Presidente di Mercedes-Benz Italia

La mostra rappresenta così un omaggio non solo alla storia della mobilità, ma anche all'evoluzione della Chiesa nel suo rapporto con la modernità. Gli appassionati dell'automobile e i fedeli potranno ammirare veri capolavori di ingegneria, simboli di sicurezza e innovazione, protagonisti silenziosi di alcuni tra i momenti più solenni della storia recente.