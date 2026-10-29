Peugeot 504 Riviera, la shooting brake di Pininfarina tra mito e mistero

La Peugeot 504 Riviera rimane una delle creazioni più enigmatiche e affascinanti nella storia dell'automobilismo europeo. Presentata da Pininfarina nel 1971, questa shooting brake a tre porte venne svelata al Salone di Parigi, suscitando immediatamente l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.



Nata dalla straordinaria collaborazione tra Peugeot e la carrozzeria torinese, la 504 Riviera fu pensata per combinare l'eleganza e le prestazioni delle versioni Coupé con la versatilità di una station wagon sportiva. Il progetto, basato sulla meccanica della 504 di serie con un motore quattro cilindri 2.0 litri da 104 CV, prefigurava la tendenza delle station wagon sportive che avrebbe avuto successo negli anni a venire.



Pininfarina realizzò la Riviera con l'intento di proporla alla produzione Peugeot, ma il modello rimase allo stadio di prototipo e non divenne mai un'auto di serie. Sfortunatamente, il destino dell'esemplare originale è oggi avvolto nel mistero: dopo essere stata esposta al Salone di Barcellona nel 1972 e venduta in Spagna, della vettura si sono perse le tracce. Secondo alcune voci, la Riviera sarebbe ancora custodita in una collezione privata spagnola o tedesca, ma nessuna fonte ufficiale ha potuto confermare queste ipotesi.



Un dettaglio che contribuisce ad alimentare il fascino leggendario della 504 Riviera è il cambio di colore avvenuto tra le sue apparizioni a Parigi e Barcellona, segno di una vita fugace e avvolta nei segreti. L'unicità della vettura non si limitava solo al design: Pininfarina aveva concepito una vera "sportiva da golf", dotata di interni in pelle color crema e vani di carico con dettagli in legno di noce e alluminio, sedili posteriori abbattibili e una coda rastremata con spoiler integrato.



Nonostante la scomparsa dell'originale, la storia della Riviera ha conosciuto una seconda vita. Nel 2022 un collezionista inglese ha incaricato uno specialista di ricostruire la 504 Break Riviera partendo da una Cabriolet come base. La sfida era enorme, dato che non esistevano i disegni tecnici originali. Partendo da una 504 Cabriolet utilizzata come vettura donatrice, gli specialisti hanno quindi combinato fotografie d'epoca, rilievi, scansioni tridimensionali, modellazione CAD e lavorazioni artigianali. Sono serviti tre anni di lavoro per riportare alla luce uno degli esemplari più ricercati e misteriosi della storia Peugeot.



La Peugeot 504 Break Riviera resta oggi sospesa tra storia e leggenda: forse esiste ancora da qualche parte, forse è definitivamente perduta. È proprio questo mistero, oltre alla straordinaria eleganza delle sue forme, a renderla uno degli studi di design più intriganti di sempre.