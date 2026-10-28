Toyota presenta il nuovo sistema ibrido per piattaforme Multi-Path: più efficienza e flessibilità

Toyota svela un sistema ibrido di nuova generazione con motori compatti, maggiore efficienza e piattaforma Multi-Path per modelli BEV, PHEV e HEV.

Toyota annuncia lo sviluppo di un innovativo sistema ibrido di nuova generazione, progettato per le future piattaforme Multi-Path, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e migliorare la flessibilità nella produzione e nell'offerta di veicoli elettrificati.

Il cuore di questa novità è una famiglia di nuovi motori quattro cilindri da 1.5 litri, disponibili sia in versione aspirata che turbocompressa. I propulsori sono stati progettati da zero per l'elettrificazione e sono affiancati da motori elettrici, unità di controllo della potenza e inverter più leggeri e compatti, il tutto integrato in un powertrain ibrido estremamente efficiente. L'obiettivo dichiarato da Toyota è ottenere oltre il 15% di miglioramento nell'efficienza dei consumi rispetto alle attuali generazioni.

Questa attenzione all'efficienza è resa possibile dalla riduzione degli attriti meccanici, da una gestione termica ottimizzata, da minori dispersioni elettriche e dal miglioramento dell'aerodinamica del veicolo. La nuova architettura modulare, inoltre, rende il sistema significativamente più compatto. Questo permette di ottimizzare gli ingombri del vano motore rendendo possibili proporzioni più dinamiche e nuove libertà stilistiche per il design dei veicoli.

La piattaforma multi-tecnologica, definita Multi-Pathway, consente di sviluppare sulla stessa base veicoli elettrici a batteria (BEV), plug-in hybrid (PHEV) e full hybrid (HEV), senza compromessi per prestazioni, efficienza o abitabilità. L'adozione di un'architettura comune permette non solo di generare rilevanti economie di scala, ma anche di adattare in modo flessibile il mix di motorizzazioni in base alla domanda dei diversi mercati, ottimizzando gli investimenti e la competitività della gamma.

Toyota sottolinea come questa strategia sia pensata per soddisfare esigenze e preferenze che variano considerevolmente da paese a paese e da regione a regione. L'approccio Multi-Path permette infatti di offrire la tecnologia più adatta, in modo modulare, senza rinunciare al design o alla qualità complessiva del prodotto.

La ridotta altezza di motore e sistema ibrido permette di abbassare il cofano, ottenendo proporzioni più sportive, mentre l'integrazione di tutte le motorizzazioni su una piattaforma unica rende possibile passare rapidamente dal 100% elettrico a soluzioni ibride o plug-in secondo le esigenze del mercato, garantendo anche una maggiore efficienza produttiva.

Toyota punta così a rafforzare la propria strategia verso la neutralità carbonica, proponendo la tecnologia Full Hybrid di nuova concezione come elemento chiave nei suoi piani futuri. In prospettiva, l'azienda prevede di estendere la commercializzazione delle proprie tecnologie ibride e motoristiche anche a terzi e sta lavorando per rendere il nuovo sistema compatibile con carburanti rinnovabili e carbon neutral. Un approccio che integra innovazione tecnica, flessibilità industriale e rispetto per l'ambiente.