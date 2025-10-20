Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Connect with us

Questa sera, lunedì 27 ottobre, l’appuntamento con “Quarta Repubblica” promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di attualità politica ed economica. Condotto da Nicola Porro, il talk show in onda su Retequattro offre un programma ricco e stimolante, affrontando alcuni dei temi più caldi del momento.

Al centro della puntata, gli aggiornamenti sui casi-chiave della giustizia italiana. Gli spettatori saranno aggiornati sui nuovi sviluppi legati al caso Garlasco e all’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980. Questi casi evidenziano la complessità e la lentezza del sistema giudiziario italiano, spesso caratterizzato da riaperture d’indagini e svolte investigative inaspettate.

Un altro tema rilevante trattato durante la serata sarà lo stalking telefonico. Questo fenomeno inquietante, che colpisce un numero crescente di persone, verrà analizzato in profondità: chi sono i responsabili delle molestie, come operano e attraverso quali modalità perseguono le loro vittime? L’inchiesta punta a svelare i meccanismi di questo reato ancora troppo spesso sottovalutato.

Non da ultimo, la questione abitativa prenderà uno spazio significativo con un focus sugli affitti brevi e l’impatto delle nuove regole. Le recenti normative stanno modificando il panorama immobiliare italiano, con implicazioni importanti per proprietari e inquilini. Un reportage sulla sicurezza nelle città italiane chiuderà il capitolo, esaminando le misure attuate per garantire la tranquillità dei cittadini.

Al dibattito parteciperà un parterre variegato di ospiti, tra cui Antonio Di Pietro, Marcello Veneziani, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Massimo Lugli, Matteo Sarzana, Fausto Biloslavo, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani. I loro interventi promettono di offrire spunti di riflessione e di confronto su temi di stringente attualità.

Non perdete dunque l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, per rimanere aggiornati e partecipare al dibattito su questioni che riguardano tutti noi.

