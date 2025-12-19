Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Toyota alza l’asticella nel segmento delle city car con la nuova Aygo X Full Hybrid, il primo crossover urbano compatto della sua categoria a offrire la tecnologia Full Hybrid. Un modello che segna un passaggio chiave nell’elettrificazione della gamma Toyota, combinando design distintivo, efficienza record e piacere di guida, senza rinunciare ad accessibilità e praticità quotidiana.

Progettata e sviluppata interamente in Europa, la Aygo X è stata lanciata nel 2022 e ha conquistato rapidamente il pubblico europeo, arrivando a detenere circa il 20% di quota di mercato nel suo segmento. Con l’introduzione del sistema Full Hybrid, Toyota rafforza ulteriormente il posizionamento di questo modello come riferimento tra i SUV urbani compatti.

La nuova Aygo X evolve nel look, mantenendo una personalità forte e immediatamente riconoscibile. Il frontale è stato completamente rivisto con una nuova griglia tridimensionale nera, ispirata alla classica forma a doppio trapezio Toyota, abbinata a una sporgenza anteriore aumentata di 76 mm che dona maggiore presenza su strada. I cerchi in lega da 17 o 18 pollici, i passaruota neri svasati e l’inserto colorato sulla griglia inferiore rafforzano l’immagine da SUV compatto.

A completare il rinnovamento estetico arriva una nuova gamma colori ispirata alle spezie, con quattro tonalità inedite: Cinnamon, Tarragon, Lavander e Jasmine. Le versioni Icon e Premium possono contare anche sulla raffinata colorazione bi-tone, con il nero che si estende dal tetto ai montanti laterali, per un look ancora più dinamico e moderno.

Nonostante le dimensioni compatte, la nuova Aygo X sorprende per l’abitabilità. L’abitacolo offre una posizione di guida rialzata, quattro posti comodi e un bagagliaio da 231 litri, ideale per l’uso quotidiano e per i viaggi fuori città. Il design interno è stato aggiornato con materiali di qualità e soluzioni funzionali che aumentano la percezione premium.

Il nuovo display digitale da 7 pollici, il pannello del climatizzatore rivisto e la console centrale con freno di stazionamento elettronico portano la Aygo X a un livello superiore in termini di tecnologia. Le finiture variano a seconda degli allestimenti, con effetti puntinati sulla versione Premium e finitura marmo sulla Icon. Non mancano dotazioni come porte USB-C di serie, caricatore wireless, chiave digitale e tecnologia nanoeX per la qualità dell’aria.

Per gli amanti della musica, il sistema audio JBL opzionale garantisce un’esperienza sonora di alto livello, un vero plus in un’auto di questo segmento.

Il cuore della rivoluzione si trova sotto il cofano. La nuova Aygo X è ora esclusivamente Full Hybrid, adottando il sistema da 1.5 litri già visto su Yaris e Yaris Cross. La potenza complessiva sale a 116 CV, con un incremento di 44 CV rispetto alla precedente versione a benzina, migliorando nettamente accelerazione e fluidità di marcia.

Grazie a questa tecnologia, la Aygo X registra emissioni di CO₂ di soli 85 g/km, le più basse tra i veicoli non plug-in sul mercato secondo il ciclo WLTP. Il risultato è un’auto estremamente efficiente in città, silenziosa in modalità elettrica e sorprendentemente a suo agio anche nei percorsi extraurbani e autostradali.

Basata sulla piattaforma GA-B della Toyota Global New Architecture, la nuova Aygo X beneficia di un baricentro basso e di una carrozzeria rigida, elementi che garantiscono una guida precisa e reattiva. Le sospensioni, lo sterzo e l’impianto frenante sono stati aggiornati, con freni a disco su tutte e quattro le ruote e un raggio di sterzata inferiore ai cinque metri, perfetto per la città.

L’insonorizzazione è stata ulteriormente migliorata grazie a nuovi materiali e soluzioni tecniche che rendono l’abitacolo ancora più silenzioso, soprattutto nelle versioni Icon e Premium.

Per chi cerca un carattere ancora più sportivo, Toyota introduce per la prima volta la Aygo X GR SPORT. Ispirata al mondo TOYOTA GAZOO Racing, questa versione si distingue per assetto dedicato, sterzo più diretto e dettagli esclusivi come i cerchi in lega da 18 pollici e la griglia con trama “G-pattern”. All’interno domina un’atmosfera sportiva con finiture nero e grigio, inserti in materiale Dinamica e dettagli GR, per un’esperienza di guida più emozionante senza sacrificare il comfort.

La nuova Aygo X è dotata dell’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense, con sistemi avanzati di assistenza alla guida che includono Pre-Collision System migliorato, Lane Trace Assist, cruise control adattivo e funzioni predittive specifiche per l’ibrido, pensate per ottimizzare efficienza e sicurezza in ogni situazione.

La nuova Aygo X Hybrid è già ordinabile in Italia con un prezzo di listino a partire da 20.850 euro. Durante la fase di lancio, grazie a promozioni e incentivi, il prezzo può scendere fino a 17.950 euro in caso di permuta o rottamazione. Interessanti anche le soluzioni di finanziamento Toyota Financial Services, con rate da 119 euro al mese, e le proposte di noleggio KINTO dedicate a aziende e partite IVA.