Nuovo SUV Citroën C5 Aircross debutta come Auto Ufficiale al Giro d'Italia 2026

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross debutta come Auto Ufficiale del Giro d'Italia 2026, consolidando la presenza del marchio nel più iconico evento ciclistico italiano e sottolineando la sua crescita sulle strade italiane. Quest'anno la Corsa Rosa parte dal Mar Nero, a Nessebar in Bulgaria, città patrimonio UNESCO, e segna l'inizio di un viaggio che accompagnerà atleti, organizzatori e appassionati lungo 21 tappe fino a Roma.
Citroën rafforza così il suo legame con il grande pubblico, partecipando in prima linea alle competizioni organizzate da RCS Sport. Il nuovo C5 Aircross è stato già protagonista nelle principali corse del ciclismo internazionale, percorrendo oltre 1.800 chilometri in eventi come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino e Milano-Sanremo, dimostrando le sue qualità su efficienza, abitabilità e comfort.
Sul fronte commerciale, Citroën C5 Aircross conferma i dati in crescita, con un aumento dello 0,1% della quota nel segmento C-SUV rispetto al 2025 e un incremento dell'1% tra le proposte ibride. Il modello punta su tecnologie avanzate di assistenza alla guida, motorizzazioni efficienti e il programma Citroën Advanced Comfort®, offrendo una soluzione versatile sia per le esigenze della corsa che per la quotidianità di famiglie e clienti.
La presenza ufficiale al Giro d'Italia testimonia la volontà della casa francese di essere sempre vicina alle passioni e alle necessità delle persone. Sono 184 i ciclisti al via, suddivisi in 23 squadre, con una copertura televisiva globale nei cinque continenti, pronta a trasmettere in tutto il mondo le immagini della Corsa Rosa e del nuovo SUV Citroën C5 Aircross che li accompagnerà ad ogni tappa.
La prima tappa conduce la carovana da Nessebar a Burgas, attraversando città di grande valore storico e paesaggistico come Pomorie, famosa per il suo museo del sale e le saline attive. L'arrivo a Burgas, importante centro portuale e turistico sul Mar Nero, assegnerà la prima Maglia Rosa di questa edizione, in un contesto che unisce tradizione, natura e innovazione.
Il viaggio del nuovo SUV Citroën C5 Aircross sulle strade del Giro rappresenta non solo un debutto tecnico, ma anche un modo per ribadire i valori di comfort, tecnologia e accessibilità che da sempre caratterizzano la Marca.
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross debutta come Auto Ufficiale al Giro d'Italia 2026
Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross esordisce come Auto Ufficiale al Giro d'Italia 2026, portando tecnologia, comfort e design sulle strade italiane.
Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross debutta come Auto Ufficiale del Giro d'Italia 2026, consolidando la presenza del marchio nel più iconico evento ciclistico italiano e sottolineando la sua crescita sulle strade italiane. Quest'anno la Corsa Rosa parte dal Mar Nero, a Nessebar in Bulgaria, città patrimonio UNESCO, e segna l'inizio di un viaggio che accompagnerà atleti, organizzatori e appassionati lungo 21 tappe fino a Roma.
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