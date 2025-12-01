Connect with us

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Published

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross accende i riflettori a Milano entrando ufficialmente tra le sette finaliste del prestigioso premio internazionale The Car of the Year 2026. Un riconoscimento di grande rilievo per il marchio francese, che conferma la qualità, l’innovazione e il comfort del modello di punta della sua gamma.

L’evento dedicato alle sette finaliste ha preso il via nel capoluogo lombardo, organizzato dal mensile Auto, e si svolge a CityLife Shopping District – Piazza Tre Torri, dove fino all’8 dicembre sarà possibile vedere e provare tutte le vetture selezionate dalla giuria europea composta da rappresentanti di 23 Paesi. Gli appassionati potranno vivere in prima persona l’esperienza di guida del nuovo SUV Citroën C5 Aircross, prenotando un test drive direttamente sul posto o attraverso il sito dedicato.

Il nuovo SUV C5 Aircross rappresenta la massima espressione del comfort e della tecnologia Citroën. Si tratta del SUV più grande e innovativo mai prodotto dalla Casa, sintesi perfetta tra stile, efficienza e versatilità. L’intera gamma è completamente elettrificata e comprende quattro versioni: Hybrid 145 Automatica, proposta d’ingresso all’elettrificazione e disponibile a 28.900 euro; Plug-In Hybrid 195 Automatica; e due varianti 100% elettriche, la Comfort Range con motore da 210 CV e batteria da 73 kWh per un’autonomia fino a 520 km, e la Long Range da 230 CV con batteria da 97 kWh che raggiunge un’autonomia record di 680 km.

Con il nuovo design dal frontale deciso e aerodinamico, gruppi ottici LED di nuova generazione e dettagli eleganti, il C5 Aircross assume una personalità dinamica e moderna. All’interno, l’abitacolo è stato pensato per offrire massimo spazio e modularità, con un comfort acustico e visivo superiore grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai sedili di ultima generazione e a un silenzio interno di riferimento nel segmento.

La tradizione Citroën nei premi Car of the Year è ricca di successi e innovazioni. Il nuovo SUV segue la scia della nuova C3/ë-C3, finalista lo scorso anno e sul podio, e della C4, che raggiunse la stessa distinzione nel 2021. Prima ancora, modelli leggendari come XM (1990), CX (1975) e GS (1971) si aggiudicarono il titolo, rendendo chiaro come innovazione, comfort e audacia siano da sempre i pilastri della filosofia Citroën.

L’appuntamento milanese non rappresenta solo un momento di esposizione per i sette modelli finalisti, ma anche un’occasione di incontro con il pubblico. Grazie alla collaborazione con gli istruttori di guida sicura di X-Leader – X-Driving School, i test drive consentono di toccare con mano le capacità dinamiche e il comfort del nuovo SUV, vero ambasciatore della mobilità elettrificata targata Citroën.

Infine, CityLife Shopping District si conferma lo scenario ideale per un evento di questa portata. Con i suoi 32.000 metri quadrati di superficie commerciale, un’architettura firmata Zaha Hadid Architects e una proposta che unisce shopping, design e lifestyle, il distretto milanese diventa in questi giorni la vetrina italiana della mobilità del futuro.

Citroën C5 Aircross, più spazio, più comfort e più tecnologia: una candidatura che riafferma la vocazione del marchio all’innovazione e al benessere di guida, proiettando il SUV francese verso il titolo di Auto dell’Anno 2026.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

