Nuovo SUV Citroën C5 Aircross protagonista del fine settimana

Il prossimo fine settimana del 15 e 16 novembre Citroën invita il pubblico italiano nelle concessionarie per scoprire e provare il Nuovo SUV C5 Aircross, il modello che rappresenta il vertice del percorso di elettrificazione della Marca. La Casa francese presenta un SUV completamente rinnovato, concepito per offrire comfort, spazio e tecnologia con un approccio accessibile, fedele ai valori che da sempre contraddistinguono Citroën.

Il C5 Aircross è il SUV più grande, confortevole e tecnologico mai prodotto da Citroën, e si colloca come nuova ammiraglia della gamma. Il design audace e raffinato, le proporzioni solide e la cura aerodinamica riflettono uno stile deciso e contemporaneo. Gli interni propongono l’inedito abitacolo C-Zen Lounge, che esprime l’attenzione al benessere dei passeggeri: materiali curati, spazi ampi e grande luminosità creano un ambiente accogliente e rilassante. L’abitabilità posteriore è ai vertici della categoria, mentre il bagagliaio, generoso e modulabile, garantisce versatilità in ogni configurazione di motorizzazione.

La tecnologia è protagonista a bordo: il Waterfall Touchscreen, spettacolare e intuitivo, insieme all’Head-Up Display esteso, offre un’interfaccia moderna e immersiva che facilita la guida e aumenta la sicurezza. Citroën conferma anche il suo impegno per il comfort dinamico: le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions assicurano una marcia fluida, attenuando ogni asperità della strada e restituendo una sensazione di equilibrio unico. Questo approccio contribuisce al concetto di salotto viaggiante evocato dal marchio, volto a trasformare ogni percorso in un’esperienza di benessere.

Nuovo SUV C5 Aircross propone una gamma completa di propulsori elettrificati — ibrido, ibrido plug-in e 100% elettrico — per adattarsi alle diverse esigenze di mobilità. Debutta per la prima volta una versione totalmente elettrica, declinata in due varianti: la Comfort Range, con motore da 210 CV (157 kW), batteria da 73 kWh e autonomia fino a 520 km; e la Long Range, con motore da 230 CV (170 kW) e batteria da 97 kWh, capace di raggiungere un’autonomia di 680 km.

Accanto alle versioni elettriche, la gamma comprende anche il C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico e il C5 Aircross Hybrid 145 Automatico, la soglia d’ingresso al mondo dell’elettrificazione Citroën. Grazie a un’offerta commerciale audace, la versione Plug-In Hybrid è proposta a partire da 249 euro al mese, mentre la gamma C5 Aircross parte da 28.900 euro per la versione Hybrid 145.

Durante il weekend di lancio, tutti gli interessati potranno provare su strada il nuovo SUV e scoprire concretamente la qualità del comfort Citroën. Le concessionarie saranno aperte in tutta Italia per presentare quella che rappresenta la sintesi più recente dei valori del marchio: attenzione alle persone, innovazione tecnologica e piacere di guida quotidiano.

Con il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, la casa francese riafferma la sua vocazione per lo spazio, la comodità e la tecnologia accessibile, proponendo un modello che coniuga sostenibilità, eleganza e prestazioni, e che segna un nuovo capitolo nella storia della mobilità del marchio.