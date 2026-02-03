Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Quest’anno il Super Bowl sarà anche la cornice del debutto di Oakley Meta, la nuova generazione di occhiali sportivi intelligenti sviluppata da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica. Il brand farà il suo ingresso con due spot diretti da Antoine Bardou-Jacquet, trasmessi nel primo e nel terzo quarto del Super Bowl LX, in onda domenica 8 febbraio.

Gli spot, accompagnati dalle note di “HYAENA” di Travis Scott, raccontano con un taglio cinematografico la sinergia tra atletismo e innovazione. Protagonisti del progetto sono IShowSpeed, Marshawn Lynch, Spike Lee, Sky Brown, Sunny Choi, Kate Courtney e Akshay Bhatia, ritratti mentre affrontano sfide che mettono in luce la forza e la concentrazione che li caratterizzano. Le riprese si concentrano sui loro volti e sui riflessi nei Oakley Meta Performance AI glasses, restituendo un racconto intimo e al tempo stesso spettacolare dell’energia che nasce quando sport e tecnologia si incontrano.

Oakley Meta segna un passo decisivo verso la ridefinizione del concetto di occhiale sportivo: un dispositivo in grado di integrare strumenti di acquisizione dei contenuti, AI e funzioni di allenamento in un design adatto sia alle performance più estreme sia alla quotidianità.

Il creatore e streamer IShowSpeed ha raccontato la propria esperienza con entusiasmo: “Questa partnership è stata davvero entusiasmante per me. Ho bisogno di attrezzatura che tenga il mio ritmo, e gli occhiali Oakley Meta mi permettono di catturare i momenti e ascoltare musica a mani libere senza interrompere il mio flow. È tutto hands-free, sono sempre concentrato, ed è progettato per integrarsi in modo naturale con il mio modo di muovermi.”

Lo stesso spirito emerge dalle parole dell’ex giocatore NFL Marshawn Lynch: “Questi Oakley Meta Vanguard sono super intuitivi. La fotocamera mi permette di muovermi e restare connesso: quando lo vedo, lo catturo! Niente più telefono in mano e momenti persi.”

Dal punto di vista tecnologico, Oakley Meta propone due modelli di punta: Vanguard e HSTN. Il Vanguard (a partire da €549) è pensato per sport ad alta intensità e dotato di una videocamera con risoluzione fino a 3K, lenti Oakley PRIZM e struttura con certificazione IP67, la più resistente all’acqua mai realizzata dal marchio. Include speaker open-ear, cinque microfoni con riduzione del rumore del vento e fino a nove ore di autonomia, con ulteriori 36 ore garantite dalla custodia di ricarica. Grazie all’integrazione con l’app Meta AI, l’occhiale consente di monitorare dati in tempo reale e comandare funzioni vocali, oltre a sincronizzarsi con Garmin e Strava.

Il modello HSTN (a partire da €439) riprende l’iconica montatura del marchio Oakley, portandola in una dimensione connessa. È dotato di videocamera Ultra HD 3K, speaker open-ear e resistenza IPX4. Anche HSTN integra Meta AI come assistente vocale, permettendo di chiedere aggiornamenti sul meteo o di avviare riprese con comandi vocali. Garantisce fino a otto ore di utilizzo e 48 ore totali di autonomia con la custodia di ricarica.

Alex Himel, VP of Wearables di Meta, sottolinea la portata di questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di dettare il passo nella categoria degli AI glasses insieme ai nostri partner di EssilorLuxottica. Gli Oakley Meta aiutano atleti e fan a restare un passo avanti, e il grande evento è il palcoscenico perfetto per permettere al nostro roster di atleti d’élite di mostrare il valore della tecnologia e catturare il loro punto di vista unico.”

Con la sua apparizione al Super Bowl, Oakley Meta unisce la dimensione emotiva dello sport alla potenza della tecnologia AI, portando una visione inedita sull’evoluzione degli accessori intelligenti. Un debutto che non celebra solo un prodotto, ma un nuovo modo di vedere — e vivere — le performance sportive.