HOT WHEELS Infinite Rush: svelata la roadmap post-lancio con espansione Ferrari

Milestone e Mattel annunciano importanti novità per HOT WHEELS Infinite Rush, il nuovo racing game pronto a debuttare su console di ultima generazione e PC a partire dal 10 settembre 2026. Sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store, con l'accesso anticipato previsto dal 7 settembre.

La grande novità è la roadmap dei contenuti post-lancio, che offrirà oltre un anno di aggiornamenti e arricchimenti pensati sia per gli appassionati delle classiche Hot Wheels sia per gli amanti dei motori reali. Il Pass Veicoli garantirà l'accesso a 44 nuovi modelli Hot Wheels aggiuntivi, distribuiti progressivamente. Nel pacchetto saranno incluse le celebri Hot Wheels Originals, le auto preferite dalle serie Acceleracers e Highway 35 World Race, oltre a modelli provenienti da marchi automobilistici leggendari.

Spicca l'arrivo di una speciale espansione dedicata al mondo Ferrari. I giocatori potranno esplorare un'isola completamente nuova ispirata all'universo del Cavallino Rampante, caratterizzata da location simboliche della Ferrari reinterpretate in scala Hot Wheels. L'espansione offrirà inoltre otto veicoli Ferrari esclusivi, permettendo di ripercorrere la storia del costruttore dalla F40 Competizione alla iconica TESTAROSSA.

HOT WHEELS Infinite Rush promette quindi un'esperienza in costante evoluzione, pensata per espandere il garage digitale degli utenti e offrire nuove opportunità di gara per tutti gli appassionati.