The Blood of Dawnwalker: un nuovo dark fantasy RPG conquista PC e console

The Blood of Dawnwalker, il primo atteso titolo di Rebel Wolves realizzato in collaborazione con Bandai Namco Entertainment, è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco, annunciato ufficialmente nel 2024 dopo più di quattro anni di sviluppo, offre un'esperienza open world immersa in un'atmosfera dark fantasy che promette di lasciare il segno tra gli amanti del genere.

Ambientato nell'enigmatica regione di Valle Sangora, tra i monti Carpazi, The Blood of Dawnwalker mette i giocatori di fronte a un'avventura narrativa profonda, dove ogni scelta avrà delle conseguenze tangibili sul destino del protagonista e del mondo circostante. Il ciclo giorno-notte è fondamentale: Coen, il protagonista, è un giovane che acquisisce il potere di Dawnwalker, diventando umano durante il giorno e vampiro quando cala la notte. Questa dualità dona al personaggio abilità, punti di forza e debolezze uniche, rendendo il suo percorso ricco di colpi di scena e scelte morali.

Il lancio arriva accompagnato da una corposa patch del day one, pensata per apportare ulteriori perfezionamenti e migliorare l'esperienza complessiva dei giocatori fin dal primo giorno. Gli sviluppatori hanno impiegato l'Unreal Engine 5 per dare vita a scenari mozzafiato e un gameplay dinamico, assicurando una grafica di ultima generazione e una narrazione coinvolgente.

"Quattro anni fa, un piccolo gruppo di amici si è riunito decidendo di fare l'impossibile: creare un RPG davvero unico. È stato grazie alle splendide persone incontrate lungo il cammino che è nato lo studio di Rebel Wolves. Oggi, siamo in 160 e ci apprestiamo a pubblicare il nostro primo gioco, The Blood of Dawnwalker. Voglio ringraziare ogni membro del nostro gruppo, tutti i partner che si sono uniti a noi in questa avventura, le nostre famiglie molto comprensive e, ovviamente, i giocatori che ci hanno supportati fin dall'inizio. Questo gioco è stato realizzato per voi e personalizzato grazie al vostro contributo e ai vostri feedback. Ora affidiamo il nostro "figlio" alle vostre mani, con la speranza che possiate sentire che questo è davvero un gioco fatto da giocatori, per i giocatori. Divertitevi e continuate a condividere i vostri feedback con noi. Non vediamo l'ora di vivere questo momento insieme a voi!"

Grazie alla profonda atmosfera dark fantasy, alle meccaniche innovative e alla forte componente narrativa, The Blood of Dawnwalker si candida come uno dei titoli più interessanti della stagione per tutti gli appassionati di RPG. La community può già unirsi sui principali social per condividere le proprie esperienze e suggerimenti con gli sviluppatori. Il viaggio nelle oscure leggende dei Carpazi è appena cominciato.