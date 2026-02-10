Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Il British Fashion Council ha annunciato una nuova, significativa collaborazione: Omoda sarà Principal Partner della London Fashion Week (LFW), in programma dal 19 al 23 febbraio 2026. Il marchio automobilistico porta con sé una filosofia fondata su design espressivo, innovazione e sostenibilità, valori che si intrecciano perfettamente con lo spirito della moda britannica.

Questa partnership nasce con l’obiettivo di celebrare l’individualità, l’espressione di sé e la creatività, consolidando la London Fashion Week come piattaforma globale dove convergono cultura, design e progresso. Secondo il British Fashion Council, Omoda rappresenta un alleato ideale per affermare la moda come motore di trasformazione culturale, sostenendo un futuro più audace e consapevole per l’intero settore.

Come parte dell’accordo, Omoda sosterrà la stilista Roksanda nell’organizzazione di una cena esclusiva durante la settimana della moda, realizzerà un hub digitale immersivo nel BFC NEWGEN Show Space e sarà impegnata in una serie di contenuti digitali insieme al BFC. L’azienda annuncia anche una serie di iniziative destinate a supportare i designer emergenti, rafforzando il legame tra industria automobilistica e mondo creativo.

Durante la London Fashion Week, Omoda approfitterà della visibilità internazionale per presentare in anteprima la nuova Omoda 7 SHS, testimonianza della propria evoluzione tecnologica e della capacità di coniugare stile, lusso e innovazione.

Laura Weir, CEO del British Fashion Council, ha dichiarato: “L’impegno di Omoda per il design e l’innovazione ne fa un partner straordinario per la London Fashion Week. Insieme, valorizzeremo l’individualità e la creatività, contribuendo a costruire un calendario di febbraio che rifletta l’energia, la diversità e l’ambizione della moda londinese.”

Victor Zhang, Country Director di Omoda UK, ha aggiunto: “La London Fashion Week è una celebrazione della creatività e del design, valori radicati nel DNA di Omoda. Come Principal Partner, siamo orgogliosi di far parte di un momento culturale che esalta il design audace e l’espressione personale, proprio nel cuore della capitale britannica. Con i modelli Omoda 7 SHS e Omoda 9 SHS protagonisti per tutta la settimana, presenteremo veicoli che incarnano stile, lusso e versatilità ibrida – pensati per accompagnare con eleganza dalle sfilate alla quotidianità. Questa partnership consolida la posizione di Omoda all’interno della cultura contemporanea, dove design, innovazione e brand britannici si evolvono insieme.”

La London Fashion Week 2026 potrà contare, oltre che su Omoda come partner principale, anche su una rete di sostenitori ufficiali che include marchi e istituzioni di primo piano, dal Mayor of London a TONI&GUY, fino al Governo del Regno Unito.

Il 2025 è stato un anno di consolidamento per il gruppo madre di Omoda, Chery Group, che ha raggiunto la 233ª posizione nella classifica Fortune Global 500, distinguendosi come il costruttore automobilistico con la crescita più rapida a livello mondiale. Per il ventitreesimo anno consecutivo, Chery si conferma inoltre il principale esportatore di autovetture cinesi.

Omoda e Jaecoo, i due marchi del gruppo, continuano a espandersi a livello globale seguendo due filosofie complementari: “The World’s Leading Crossover Brand” per Omoda e “From Classic Beyond Classic” per Jaecoo. L’obiettivo è costruire un’offerta automobilistica capace di coniugare eleganza e design off-road attraverso una strategia a doppio percorso e un posizionamento distintivo.

Il gruppo oggi è presente in 64 mercati tra Europa, Asia, Australia, Africa, America Latina e Medio Oriente. In Europa, Omoda si è affermata come il marchio automobilistico in più rapida crescita, trainando l’espansione globale del brand. L’azienda punta con forza al settore delle nuove energie grazie alla tecnologia SHS, che combina potenza elevata, efficienza e autonomia prolungata, con l’ambizione di diventare “The World’s Number One Hybrid Brand”.

Accanto all’innovazione automobilistica, Omoda e Jaecoo investono anche nell’intelligenza artificiale. Il robot sviluppato con il team AiMOGA, già operativo in contesti di servizio pubblico e presentato ufficialmente agli Asian Youth Para Games, rappresenta un esempio concreto della trasformazione digitale e tecnologica che il gruppo sta introducendo nel comparto automotive.

Con questa nuova partnership, Omoda non solo consolida il proprio posizionamento nel panorama della mobilità contemporanea ma si afferma come marchio sempre più intrecciato con le dinamiche della cultura globale, dove moda, design e tecnologia diventano linguaggi di un’unica visione orientata al futuro.