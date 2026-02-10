Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Published

Il British Fashion Council ha annunciato una nuova, significativa collaborazione: Omoda sarà Principal Partner della London Fashion Week (LFW), in programma dal 19 al 23 febbraio 2026. Il marchio automobilistico porta con sé una filosofia fondata su design espressivo, innovazione e sostenibilità, valori che si intrecciano perfettamente con lo spirito della moda britannica.

Questa partnership nasce con l’obiettivo di celebrare l’individualità, l’espressione di sé e la creatività, consolidando la London Fashion Week come piattaforma globale dove convergono cultura, design e progresso. Secondo il British Fashion Council, Omoda rappresenta un alleato ideale per affermare la moda come motore di trasformazione culturale, sostenendo un futuro più audace e consapevole per l’intero settore.

Come parte dell’accordo, Omoda sosterrà la stilista Roksanda nell’organizzazione di una cena esclusiva durante la settimana della moda, realizzerà un hub digitale immersivo nel BFC NEWGEN Show Space e sarà impegnata in una serie di contenuti digitali insieme al BFC. L’azienda annuncia anche una serie di iniziative destinate a supportare i designer emergenti, rafforzando il legame tra industria automobilistica e mondo creativo.

Durante la London Fashion Week, Omoda approfitterà della visibilità internazionale per presentare in anteprima la nuova Omoda 7 SHS, testimonianza della propria evoluzione tecnologica e della capacità di coniugare stile, lusso e innovazione.

Laura Weir, CEO del British Fashion Council, ha dichiarato: “L’impegno di Omoda per il design e l’innovazione ne fa un partner straordinario per la London Fashion Week. Insieme, valorizzeremo l’individualità e la creatività, contribuendo a costruire un calendario di febbraio che rifletta l’energia, la diversità e l’ambizione della moda londinese.”

Victor Zhang, Country Director di Omoda UK, ha aggiunto: “La London Fashion Week è una celebrazione della creatività e del design, valori radicati nel DNA di Omoda. Come Principal Partner, siamo orgogliosi di far parte di un momento culturale che esalta il design audace e l’espressione personale, proprio nel cuore della capitale britannica. Con i modelli Omoda 7 SHS e Omoda 9 SHS protagonisti per tutta la settimana, presenteremo veicoli che incarnano stile, lusso e versatilità ibrida – pensati per accompagnare con eleganza dalle sfilate alla quotidianità. Questa partnership consolida la posizione di Omoda all’interno della cultura contemporanea, dove design, innovazione e brand britannici si evolvono insieme.”

La London Fashion Week 2026 potrà contare, oltre che su Omoda come partner principale, anche su una rete di sostenitori ufficiali che include marchi e istituzioni di primo piano, dal Mayor of London a TONI&GUY, fino al Governo del Regno Unito.

Il 2025 è stato un anno di consolidamento per il gruppo madre di Omoda, Chery Group, che ha raggiunto la 233ª posizione nella classifica Fortune Global 500, distinguendosi come il costruttore automobilistico con la crescita più rapida a livello mondiale. Per il ventitreesimo anno consecutivo, Chery si conferma inoltre il principale esportatore di autovetture cinesi.

Omoda e Jaecoo, i due marchi del gruppo, continuano a espandersi a livello globale seguendo due filosofie complementari: “The World’s Leading Crossover Brand” per Omoda e “From Classic Beyond Classic” per Jaecoo. L’obiettivo è costruire un’offerta automobilistica capace di coniugare eleganza e design off-road attraverso una strategia a doppio percorso e un posizionamento distintivo.

Il gruppo oggi è presente in 64 mercati tra Europa, Asia, Australia, Africa, America Latina e Medio Oriente. In Europa, Omoda si è affermata come il marchio automobilistico in più rapida crescita, trainando l’espansione globale del brand. L’azienda punta con forza al settore delle nuove energie grazie alla tecnologia SHS, che combina potenza elevata, efficienza e autonomia prolungata, con l’ambizione di diventare “The World’s Number One Hybrid Brand”.

Accanto all’innovazione automobilistica, Omoda e Jaecoo investono anche nell’intelligenza artificiale. Il robot sviluppato con il team AiMOGA, già operativo in contesti di servizio pubblico e presentato ufficialmente agli Asian Youth Para Games, rappresenta un esempio concreto della trasformazione digitale e tecnologica che il gruppo sta introducendo nel comparto automotive.

Con questa nuova partnership, Omoda non solo consolida il proprio posizionamento nel panorama della mobilità contemporanea ma si afferma come marchio sempre più intrecciato con le dinamiche della cultura globale, dove moda, design e tecnologia diventano linguaggi di un’unica visione orientata al futuro.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Tommaso Paradiso presenta “Casa Paradiso Sanremo Edition” e annuncia il tour 

Motori

Honda SH festeggia 25 anni: arriva il Model Year 2026 con design rinnovato e tecnologia premium

Moda

Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Honda SH festeggia 25 anni: arriva il Model Year 2026 con design rinnovato e tecnologia premium

L’icona della mobilità urbana torna protagonista con una versione completamente aggiornata. Honda SH125i e SH150i celebrano il 25° anniversario con il nuovo Model Year...

40 minuti ago

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

2 ore ago

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed...

3 ore ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

17 ore ago