Opel annuncia nuovo C-SUV elettrico: collaborazione rafforzata con Leapmotor

Opel ha annunciato l'intenzione di lanciare un nuovo SUV interamente elettrico di segmento C, pensato per il competitivo mercato europeo. Questo progetto rappresenta il primo modello che dovrebbe nascere dall'ampliamento della partnership tra Stellantis e Leapmotor, azienda cinese specializzata in tecnologie innovative per la mobilità elettrica.

Il nuovo SUV, progettato e sviluppato interamente da Opel a Rüsselsheim, sarà prodotto nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, già sede dell'Opel Corsa. I team di ingegneria coinvolti operano tra Germania e Cina, in un perfetto equilibrio di know-how europeo e velocità di innovazione internazionale.

La joint venture prevede lo sviluppo del veicolo in meno di due anni, obiettivo raggiungibile proprio grazie alla collaborazione con Leapmotor e alle sinergie tecnologiche offerte da Stellantis. "Il SUV sarebbe progettato e creato da noi alla Opel di Rüsselsheim e sviluppato da team internazionali situati in Germania e Cina. La partnership con Leapmotor dovrebbe consentire un tempo di sviluppo inferiore a due anni. Con questo, Opel sta pianificando un ulteriore passo importante nello sviluppo di veicoli elettrici all'avanguardia e accessibili per i nostri clienti," ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Il veicolo sfrutterà le fondamenta della più recente architettura elettrica Leapmotor e la sua tecnologia avanzata nelle batterie, abbinate all'esperienza Opel in design, comfort di bordo, illuminazione e ingegneria del telaio.

L'entrata in produzione è prevista insieme all'attuale famiglia SUV Opel, composta da Grandland, Frontera e Mokka. Il modello conferma la volontà di rafforzare il ruolo pionieristico di Opel nel settore elettrico, puntando su prodotti accessibili e all'avanguardia tecnologica.

"Con questo progetto, Opel unirà l'eccellenza ingegneristica tedesca alla velocità globale dell'innovazione tecnologica", ha commentato Xavier Chéreau, Presidente del consiglio di sorveglianza di Opel e Chief Human Resources & Sustainability Officer di Stellantis. "Questo spirito innovativo definisce il prossimo capitolo della nostra collaborazione globale con Leapmotor e Opel sta assumendo un ruolo pionieristico con questo progetto."

L'avvio delle vendite del nuovo C-SUV è previsto per il 2028, ma lo sviluppo è ancora in fase di studi di fattibilità e pre-sviluppo. Le parti coinvolte sono impegnate in ulteriori discussioni per estendere l'accordo di cooperazione. Tutte le iniziative restano subordinate alla definizione di intese definitive e al via libera delle autorità competenti.

Nonostante gli obiettivi ambiziosi, Opel pone l'accento sui molteplici rischi legati all'andamento dei mercati, ai cambiamenti normativi, ai vincoli produttivi e tecnologici, e sottolinea che il completamento del progetto dipenderà da numerosi fattori esterni. Tuttavia, con questa iniziativa, il marchio tedesco conferma il proprio ruolo centrale nella strategia di elettrificazione europea di Stellantis.