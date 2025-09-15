Connect with us

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

Published

La nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si prepara a stupire ancora una volta, questa volta come protagonista al Gran Turismo World Series. Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, questa straordinaria concept car farà il suo ingresso a Berlino il 20 settembre, in occasione del secondo round della serie globale di corse Gran Turismo.

La concept car di Rüsselsheim, presentata dal CEO di Opel Florian Huettl insieme alla leggenda dei videogiochi Kazunori Yamauchi, promette di lasciare un segno duraturo nella comunità gaming. Con la sua combinazione innovativa di prestazioni “phygital”, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo non è solo un’attrazione sul palco ma anche nel mondo virtuale di Gran Turismo 7.

Questa incredibile vettura è equipaggiata con due motori elettrici, uno su ciascun asse, offrendo una potenza combinata di 588 kW (800 CV). Grazie alla trazione integrale permanente, la Corsa GSE Vision Gran Turismo assicura un’aderenza e una maneggevolezza eccezionali, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Il design non è da meno, con un’estetica audace e pura che esprime una nuova era per Opel in termini di stile e prestazioni.

Le soluzioni aerodinamiche intelligenti sono un altro punto forte di questo veicolo. Con componenti come le tendine aerodinamiche e il diffusore attivo, la vettura mantiene un equilibrio perfetto tra efficienza e stabilità, garantendo un’esperienza di guida eccezionale ad alte velocità.

Il Gran Turismo World Series 2025, uno dei campionati più entusiasmanti e competitivi del mondo dei giochi di corsa, vedrà sfidarsi i migliori piloti provenienti da tutto il pianeta. Dopo la tappa di apertura a Londra, il prossimo round si svolgerà a Berlino, seguito dalle gare in Los Angeles e nelle finali di Fukuoka, in Giappone, dove verranno incoronati i campioni dell’anno.

 

