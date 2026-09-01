Lamborghini Revuelto SV: la nuova era Super Veloce tra tradizione e futuro ibrido

Lamborghini scrive un nuovo capitolo nella storia delle sue supercar V12 più estreme con la presentazione della Revuelto SV, prima Super Veloce elettrificata della Casa di Sant'Agata Bolognese, debuttando alla Monterey Car Week e ridefinendo i confini della performance.

Da 55 anni la sigla SV, acronimo di Super Veloce, identifica le Lamborghini più potenti ed esclusive: nate per superare i limiti di potenza e leggerezza, grazie a una filosofia costruttiva che fin dal 1971, con la Miura SV, mira ad affinare ogni aspetto della dinamica e dell'emozione di guida. Da allora, modelli come Diablo SV, Murciélago SV, Aventador SV e ora Revuelto SV sono diventati iconici punti di riferimento per gli appassionati.

"Da 55 anni la sigla SV rappresenta un'importante evoluzione della filosofia V12 Lamborghini", ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "Ogni Super Veloce ridefinisce i limiti della performance del proprio tempo, rimanendo fedele ai valori che da sempre contraddistinguono il nostro marchio: innovazione, leggerezza, esclusività ed emozione di guida. Personalmente, è stato un privilegio presentare tre generazioni di modelli Super Veloce - Murciélago LP 670-4 SV, Aventador SV e, quest'anno, Revuelto SV - ciascuna massima espressione della performance Lamborghini della propria epoca e naturale evoluzione di una tradizione iniziata con la Miura SV."

Nel 2026, Lamborghini porta la dinastia SV nell'era dell'elettrificazione presentando la Revuelto SV: si tratta della prima Super Veloce ibrida nella storia del marchio. Dotata del tradizionale motore V12 aspirato abbinato a tecnologia ibrida avanzata, la Revuelto SV offre una potenza complessiva di 1.065 CV e una coppia di sistema di 1.425 Nm, stabilendo nuovi standard di prestazioni per una Lamborghini di produzione. La vettura sarà prodotta in una serie limitata di 1.963 esemplari, sottolineando l'esclusività tipica della sigla SV.

"Nel corso della storia Lamborghini, i modelli SV hanno sempre rappresentato alcune delle espressione più estrema del carattere e delle prestazioni di molte vetture", ha spiegato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini. "Per i nostri clienti, una SV è molto più di una versione ad alte prestazioni: rappresenta una combinazione unica di esclusività, emozione di guida ed eccellenza tecnologica. Con Revuelto SV questa filosofia entra in una nuova era, unendo l'inconfondibile emozione del V12 aspirato Lamborghini all'elettrificazione e alle più avanzate tecnologie per la dinamica di guida. Il risultato è un nuovo punto di riferimento nella storia delle Super Veloce, pensato per i collezionisti e gli appassionati più esigenti."

La storia delle Super Veloce prende il via nel 1971 con la Miura SV, dotata di V12 centrale da 385 CV, in grado di superare i 290 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5,5 secondi. Solo 150 esemplari furono prodotti, segnando l'inizio di una filosofia che avrebbe ispirato le Lamborghini più ambite dai collezionisti.

Nel 1995 la Diablo SV riporta il concetto Super Veloce in primo piano, concentrando ogni intervento su massime prestazioni e riduzione del peso. Il motore V12 da 510 CV e la perdita di 40 kg garantirono uno 0-100 km/h in circa 4,5 secondi.

Il 2009 vede il ritorno della SV con la Murciélago LP 670-4 SV, forte di 670 CV e 100 kg in meno rispetto alle versioni standard, prodotta in 350 Coupé e 50 Roadster. È la prima SV con trazione integrale, dedicata agli entusiasti che cercano performance da pista e esclusività.

Nel 2015 viene presentata la Aventador SV: 750 CV, carrozzeria in fibra di carbonio, aerodinamica avanzata e produzione limitata a 600 pezzi, consacrandola come massima espressione della gamma Aventador.

Con la Revuelto SV, Lamborghini unisce per la prima volta l'anima V12 aspirata alle potenzialità dell'ibrido. L'aerodinamica ottimizzata, un nuovo assetto, alleggerimento esteso e il nuovo impianto frenante contribuiscono a offrire una dinamica ancora più precisa. Inoltre, la modalità di guida Pilota promette di intensificare il legame tra pilota e vettura, proiettando la filosofia SV nell'era delle prestazioni sostenibili.

L'essenza Super Veloce resta salda: massime prestazioni, esclusività e puro piacere di guida, nonostante l'evoluzione tecnologica che attraversa più di mezzo secolo di storia Lamborghini. La Revuelto SV rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e futuro, dimostrando la capacità del marchio di innovare senza rinunciare alle emozioni che hanno reso grande il nome Super Veloce.

Lamborghini conferma così la sua posizione di leader tra le supersportive di lusso, mantenendo viva una tradizione esclusiva e guardando al futuro con una gamma ormai completamente ibrida, composta da Revuelto, Urus SE e Temerario, tutte accomunate da soluzioni tecniche derivate dal motorsport e da uno stile inconfondibile. La Revuelto SV segna l'alba di una nuova era per la dinastia Super Veloce, destinata a entrare nella leggenda delle auto da sogno.