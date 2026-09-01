Porsche 911 GT3 Bergsport: edizione speciale dedicata alle Alpi e alla guida pura

Porsche presenta la 911 GT3 Bergsport, un'edizione speciale dedicata alle emozioni della guida alpina nella sua forma più autentica. Ogni dettaglio di questa nuova creazione, disponibile esclusivamente in Italia, Austria, Francia e Svizzera, richiama la tradizione sportiva del marchio e il legame viscerale con le strade delle Alpi.

La 911 GT3 Bergsport nasce sulla base della più recente versione GT3 Touring, arricchita dal tocco di Porsche Exclusive Manufaktur. Solo 100 esemplari verranno prodotti, ognuno concepito per offrire la massima esperienza di guida, grazie a una combinazione di leggerezza, precisione e feedback puramente meccanico. L'anteprima mondiale avverrà alla cronoscalata Arosa ClassicCar, dove il leggendario ambasciatore Jörg Bergmeister porterà la vettura sulle celebri 76 curve di un percorso di 7,3 km, immerso in uno scenario alpino mozzafiato. Qui la 911 GT3 Bergsport mette in luce doti fondamentali come precisione, affidabilità e una connessione unica tra conducente e automobile.

L'aspetto è reso unico dal nuovo colore Valleygreenmetallic, sviluppato appositamente per questa Market Edition, che richiama i verdi intensi e le sfumature terrose dei paesaggi alpini. Sotto la luce, le scintille dorate sulla carrozzeria evocano l'effetto della neve al sole. I cerchi in alluminio forgiato, verniciati in White Gold e Ceramica satinati, evocano le cime innevate e incorniciano le vivaci pinze freno arancioni, ispirate all'alpenglow. La dotazione tecnica include anche un sistema di sollevamento per l'asse anteriore, serbatoio da 90 litri e badge esclusivi che riproducono il motivo delle quattro vette alpine, rappresentative dei Paesi destinatari.

Esteticamente spiccano i fari Matrix LED oscurati e un motivo a scacchi sul cofano, ispirato alla storica 908 Bergspyder. Tutti questi elementi esaltano il legame storico e visivo con le Alpi, mentre un badge GT3 Bergsport in rilievo campeggia sulla carrozzeria.

L'abitacolo della GT3 Bergsport riprende i toni cromatici delle Alpi in ogni dettaglio. I sedili sportivi a guscio, alleggeriti e rivestiti in pelle Valleygreen, offrono il massimo supporto e comfort anche grazie alla presenza insolita dei sedili posteriori. Finiture arancioni e cuciture a tema alpenglow impreziosiscono i poggiatesta, la leva del cambio manuale, la marcatura a ore 12 del volante e il cronografo Sport Chrono GT Design. Il cruscotto presenta un originale motivo a punto croce a sagome stilizzate di montagne, giocando con fili bianchi e neri.

L'esperienza si completa con impianto audio BOSE Surround Sound e illuminazione aggiuntiva diffusa prevista dal Pacchetto Light Design. Ogni accessorio interno, dalla chiave alla cartellina porta documenti, è stato pensato per richiamare i colori e i loghi della GT3 Bergsport.

Porsche affianca l'edizione speciale a una collezione Lifestyle che include modellini in scala, tazze da viaggio e portachiavi, rifacendosi allo spirito di scoperta delle strade alpine. Tutti i prodotti sono ispirati a questa esclusiva esperienza di guida e ai colori iconici del modello.

Personalizzazione è la parola d'ordine per Porsche Exclusive Manufaktur, che oggi offre fino a 300 opzioni tramite configuratore e oltre 230 vernici aggiuntive con il programma Paint to Sample. Questo consente ai clienti di rendere unica ogni vettura e di esprimere al meglio la propria passione per i dettagli, sia attraverso nuove dotazioni sia grazie a kit dedicati come Manthey.

La 911 GT3 Bergsport rappresenta una sintesi attualizzata dei valori storici di Porsche, forgiati sulle impegnative strade montane, tra tradizione e desiderio di superare ogni limite tecnico ed emozionale.