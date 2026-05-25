HONOR MagicBook 16: il nuovo laptop 16" ultraleggero ridefinisce la categoria mainstream

HONOR annuncia l'arrivo del nuovo MagicBook 16, un laptop pensato per ridefinire il segmento mainstream dei 16 pollici combinando design ultra-leggero, affidabilità avanzata e prestazioni di nuova generazione.

Con un peso di soli 1,64 kg e uno spessore di 15,9 mm, il MagicBook 16 si distingue per la perfetta integrazione di un ampio display da 16 pollici WQXGA FullView a 120Hz in una scocca compatta e resistente. Il telaio in metallo sabbiato e il peso contenuto lo rendono ideale per professionisti, studenti e utenti sempre in movimento che non vogliono scendere a compromessi tra grande schermo e trasportabilità.

Tra i suoi punti di forza spicca l'ingegneria ultra-resistente certificata SGS Exceptional Reliability, che protegge schermo e chassis da urti e pressioni accidentali. La tastiera, resistente agli schizzi con grado IPX2, adotta un innovativo sistema a valvola Tesla e drenaggio a imbuto per salvaguardare la scheda madre in caso di fuoriuscite di liquidi. Grazie alla certificazione 6-Year Smooth Usage, le prestazioni rimangono praticamente invariate nel tempo: il calo prestazionale simulato dopo sei anni si ferma al 10%.

Il cuore del MagicBook 16 è il nuovo processore Intel Core Ultra 5 325 basato su architettura Panther Lake. La soluzione propone una struttura ibrida con 4 Performance-core e 4 Efficiency-core, assicurando elevata reattività anche sotto carichi pesanti e un'efficienza ottimale nei processi in background. Il sistema di raffreddamento avanzato prevede una ventola di grandi dimensioni e una heat pipe D12 che incrementano il flusso d'aria del 12%, consentendo al laptop di raggiungere un picco di TDP di 52W senza throttling, anche durante sessioni intense di editing 4K o multitasking.

Altro punto chiave è l'autonomia: la batteria da 80Wh consente oltre 14 ore di utilizzo reale in ufficio. L'AI integrata tramite il sistema HONOR Turbo X ottimizza le risorse, dall'energia della CPU al display, e ogni watt viene sfruttato al massimo dell'efficienza energetica. L'adattatore 65W GaN Fast Charging offre una ricarica rapida e versatile, supportando anche reverse power supply fino a 60W PPS, utile per caricare smartphone e tablet, consolidando così l'intero ecosistema digitale dell'utente.

L'esperienza visiva è favorita da un display 16'' WQXGA HONOR FullView con refresh rate di 120Hz e rapporto schermo-corpo del 92,5%. Tra le innovazioni spicca la tecnologia HONOR AI Defocus Display che, simulando una sfocatura ottica, riduce la miopia transitoria e allevia l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro. Le funzionalità AI dell'ecosistema HONOR abilitano collaborazioni multitasking avanzate grazie a strumenti come Global Favorites e Multi-Screen Collaboration.

HONOR MagicBook 16 viene proposto nella colorazione Starry Gray a 1199 euro, in bundle con HONOR Choice Mousepad Pro, e sarà disponibile dal 25 maggio 2026 tramite i canali ufficiali HONOR. Un prodotto che si posiziona come nuovo riferimento per chi cerca prestazioni, autonomia e resistenza in un'unica soluzione.