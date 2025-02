Opel presenta il nuovo Grandland con Intelli-Air, la soluzione per chi soffre di allergie

Opel ha lanciato il suo nuovo SUV top di gamma, il Grandland, con un’innovativa tecnologia Intelli-Air per garantire un’aria pulita e sicura agli occupanti dell’auto. Il sistema di qualità dell’aria “Clean Cabin” rappresenta una svolta per chi soffre di allergie, consentendo loro di respirare liberamente non solo all’interno dell’abitacolo, ma anche di avere sempre una visione chiara senza lacrime agli occhi.

Il sistema Intelli-Air si basa su filtri ad alta efficienza con ricambio d’aria automatico, efficaci contro le particelle indesiderate e il polline, comuni allergeni che possono causare fastidio agli occhi e al naso. Inoltre, il sistema fornisce consigli su come comportarsi quando i livelli di polline sono elevati, offrendo un ambiente sicuro e confortevole per tutti gli occupanti del veicolo. Il sistema Intelli-Air del nuovo Opel Grandland combina filtri dell’aria e antiparticolato altamente efficaci con un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. Controlla continuamente lo stato dell’aria interna, avviando un ricambio automatico quando necessario. Inoltre, i filtri a carbone attivo per gas e odori contribuiscono a mantenere un’aria pulita eliminando quasi completamente il polline.

Durante la stagione dei pollini, Opel consiglia un comportamento ideale per proteggersi dagli attacchi allergici durante la guida. Utilizzare il sistema Intelli-Air e i filtri dell’aria può contribuire a mantenere un ambiente sicuro all’interno dell’auto, riducendo i rischi di incidenti stradali dovuti alla sonnolenza causata da antistaminici.

Con il lancio del nuovo Opel Grandland con Intelli-Air, Opel conferma il proprio impegno nel garantire un’esperienza di guida superiore, con un’attenzione particolare alle esigenze di coloro che soffrono di allergie.