OPPO e Hasselblad: Rinnovata la Partnership per un Sistema di Imaging di Nuova Generazione

In un entusiasmante evento tenutosi a Gothenburg, in Svezia, OPPO ha ufficialmente annunciato il rinnovo della sua partnership strategica con Hasselblad, storico produttore di fotocamere. Questa collaborazione, che dura ormai da quattro anni, è stata al centro dell’innovazione nella serie flagship Find di OPPO. Le due aziende stanno attualmente lavorando insieme per co-sviluppare un Imaging System di ultima generazione che mira a stabilire nuovi standard nella qualità dell’imaging su smartphone.

La forza della partnership risiede in una profonda passione comune per l’innovazione e l’impegno a fornire ai consumatori la migliore esperienza fotografica possibile. Come dichiarato da Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, «La partnership con Hasselblad si basa su una passione condivisa per l’innovazione e su un impegno comune nel fornire la migliore esperienza fotografica possibile. Negli ultimi quattro anni abbiamo portato l’autentica esperienza fotografica professionale e storica di Hasselblad agli utenti OPPO in tutto il mondo. Con l’estensione della nostra collaborazione, spingeremo ancora oltre i confini dell’imaging mobile».

L’avanzata collaborazione tecnica tra OPPO e Hasselblad ha introdotto numerose innovazioni nel panorama degli smartphone, tra cui la riprogettazione della Hasselblad Natural Color Solution per dispositivi mobili e l’Hasselblad Portrait Mode, che permette di realizzare ritratti professionali con un sofisticato effetto bokeh. La modalità professionale Master Mode, ispirata alla resa cromatica della celebre fotocamera Hasselblad X2D, è un altro esempio delle capacità avanzate derivate dall’unione di queste menti creative.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per OPPO di sottolineare il proprio impegno nel segmento dell’imaging mobile, un percorso iniziato 17 anni fa. Tra i tanti traguardi raggiunti, OPPO ha lanciato il primo sensore stacked CMOS al mondo con OPPO Find 5 nel 2012 e ha migliorato costantemente la propria offerta, culminando nel lancio del nuovo Find X8 Ultra. Questo dispositivo, acclamato come “l’Ultimate Camera Phone”, è stato insignito del titolo di Fotocamera Smartphone N.1 da DXOMARK, con un punteggio complessivo di 169.

A testimonianza dell’ulteriore evoluzione nel campo dell’imaging mobile, OPPO ha annunciato gli OPPO Photography Awards 2025, un concorso globale che esplora il tema ‘Super Every Moment’, con oltre 100.000 dollari in palio per i partecipanti che decidono di immortalare i loro momenti straordinari con dispositivi OPPO.

Con questo rinnovato accordo, OPPO e Hasselblad non solo consolidano la loro leadership nel settore, ma promettono di alzare ulteriormente l’asticella per l’intera industria mobile, offrendo esperienze fotografiche senza pari ai propri utenti in tutto il mondo.