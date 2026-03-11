OPPO Find N6 introduce la prima Zero-Feel Crease e ridefinisce il futuro dei pieghevoli

Nel panorama della tecnologia mobile, i dispositivi pieghevoli hanno da sempre rappresentato un audace esperimento d’ingegneria, con la promessa di un display ampio e versatile racchiuso nelle dimensioni di uno smartphone. Tuttavia, un ostacolo cruciale ha frenato la loro diffusione: la piega visibile al centro dello schermo, simbolo del compromesso tra flessibilità e continuità visiva. Con l’arrivo del prossimo OPPO Find N6, il marchio cinese annuncia una svolta decisiva grazie alla prima Zero-Feel Crease del settore, un’innovazione che promette un’esperienza finalmente priva di discontinuità.

Basandosi sull’eredità della serie Find N, OPPO ha lavorato per anni al perfezionamento della tecnologia della cerniera e del display, fino a creare una superficie quasi perfettamente piana. L’azienda presenta questa innovazione come “il culmine di una rivoluzione nell’ingegneria dei dispositivi pieghevoli”, frutto di una nuova architettura della cerniera e di un display flessibile di ultima generazione.

Elemento chiave di questo avanzamento è la cerniera Titanium Flexion di seconda generazione, prodotta con un processo di stampa liquida 3D unico nel settore. Ogni componente è sottoposto a scansione laser ultra-precisa e levigato con microscopiche gocce di fotopolimero solidificato tramite raggi UV, eliminando le irregolarità strutturali a livello infinitesimale. Grazie a oltre 20 cicli di produzione e rifinitura, la variazione di altezza dei componenti viene ridotta del 75%, passando da 0,2 mm a soli 0,05 mm.

La struttura è inoltre ottimizzata con un design “waterdrop” più ampio dell’11%, che riduce lo stress meccanico durante la piegatura, e con un meccanismo Clover Balance Pivot che aumenta del 20% la stabilità del movimento. Una Carbon Fiber Support Plate fornisce infine un supporto leggero ma resistente, prevenendo la deformazione dei materiali nel tempo.

Per garantire che la planarità resti invariata dopo anni di utilizzo, OPPO introduce l’Auto-Smoothing Flex Glass, un vetro flessibile che migliora del 100% la capacità di recupero della forma e del 338% la resistenza alla deformazione rispetto alle generazioni precedenti. Lavorando in sinergia con la nuova cerniera, questo materiale funge da molla strutturale capace di annullare la piega durante l’apertura del dispositivo, mantenendo lo schermo liscio e omogeneo. Secondo i test di TÜV Rheinland, la profondità della piega nel lungo periodo si riduce fino all’82% rispetto al modello precedente, ottenendo la Minimized Crease Certification. Anche dopo 600.000 piegature, il display del Find N6 resta sorprendentemente piatto e funzionale.

L’affidabilità è confermata anche dalla Reliable Folding Certification di TÜV Rheinland: il dispositivo ha superato un milione di cicli di piegatura senza mostrare segni di cedimento. Una dimostrazione concreta della robustezza meccanica raggiunta dal marchio.

La resistenza strutturale complessiva è ulteriormente garantita dal nuovo framework Armour Shield, che protegge ogni componente interno ed esterno. Le wing plates e il rivestimento della cerniera sono realizzati in lega di titanio di grado 5 tramite stampa 3D, mentre le strutture portanti interne utilizzano acciaio ultra-resistente da 2.200 MPa. Il telaio è in alluminio aerospaziale serie 7000, con un incremento del 30% della resistenza complessiva.

Anche i materiali esterni segnano un’evoluzione. Il display frontale adotta il Nanocrystal Glass, più resistente del 20% alle cadute, mentre la cover posteriore in fibra di grado aeronautico è più sottile del 43% rispetto al vetro tradizionale e più resistente agli impatti.

La protezione si estende infine contro acqua e polvere, con una tripla certificazione IP56, IP58 e IP59. Ciò significa che il Find N6 resiste non solo a schizzi e immersioni temporanee, ma anche a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura.

Con questa nuova generazione, OPPO non intende solo proporre un pieghevole più raffinato, ma ridefinire gli standard del settore. L’obiettivo è chiaro: garantire un display senza interruzioni, una durabilità strutturale a lungo termine e un utilizzo quotidiano che non lasci spazio a compromessi.