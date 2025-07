OPPO lancia i nuovi smartphone A5 4G e A5X: tecnologia di qualità per tutti

OPPO amplia la sua Serie A con i nuovi smartphone OPPO A5 4G e A5X, progettati per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti, combinando affidabilità, prestazioni e convenienza. Entrambi i dispositivi introducono innovative caratteristiche tecniche, confermando l’impegno del brand nel rendere la tecnologia di qualità accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Il modello OPPO A5 4G si distingue per una batteria imponente da 6000mAh dotata di ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, che consente di caricare il 50% del dispositivo in soli 37 minuti. A questo si aggiunge un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, supportato da 6GB di RAM (espandibile fino a 12GB) e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB. L’ottimizzazione tramite il sistema Trinity Engine garantisce una fluidità eccezionale e una longevità del dispositivo unica nel suo genere, grazie anche alla tecnologia di protezione della fluidità certificata per 48 mesi.

Il display LCD HD+ da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90Hz e luminosità fino a 1000 nit, consente un’ottima visibilità in tutte le condizioni. La Modalità all’aperto assicura performance elevate anche sotto il sole. La resistenza del design è garantita da un vetro temperato ultraresistente, supportato da una certificazione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua.

Orientato alla fotografia, l’OPPO A5X è dotato di una fotocamera di 32MP con autofocus e una Suite Fotografia Editor AI innovativa, comprendente funzioni come AI Eraser 2.0 e Rimetti a Fuoco. Questo modello condivide molte delle specifiche hardware con A5 4G, come il processore Snapdragon 6s Gen 1 e la batteria da 6000mAh con ricarica rapida, ma si distingue per l’integrazione delle più recenti funzionalità AI targate OPPO.

Con uno schermo LCD HD+ da 6,67 pollici e tecnologia Splash & Gloves Touch, il dispositivo può essere utilizzato agevolmente anche con mani bagnate o guanti. Certificato IP65 e con un design compatto, OPPO A5X è perfetto per un uso intensivo in ogni situazione.

L’OPPO A5X è già disponibile tramite i principali rivenditori, oltre che su OPPO Store e Amazon, mentre l’OPPO A5 4G sarà in vendita nei prossimi giorni. “Acquista Insieme” è l’offerta di lancio valida fino al 31 luglio, che consente di acquistare il caricatore SUPERVOOC da 45W con solo 1 euro in più, o gli auricolari OPPO Enco Free2i al prezzo aggiuntivo di 9,99 euro.

Con un prezzo consigliato di 179,99€ per OPPO A5 4G e 159,99€ per OPPO A5X, questi nuovi modelli propongono una combinazione di qualità e convenienza, rendendo facile per gli utenti avere accesso a tecnologie di ultima generazione.