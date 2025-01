OPPO nomina Lamine Yamal come Global Brand Ambassador

OPPO, tra i leader globali nel settore degli smart device, ha annunciato che Lamine Yamal, il giovane prodigio del calcio spagnolo di appena 17 anni, è il nuovo ambasciatore globale del brand. Yamal sarà al centro del rinnovamento dello slogan di OPPO, “Make Your Moment”, con l’obiettivo di ispirare milioni di giovani in tutto il mondo a cogliere l’attimo, trasformare la loro passione in azioni concrete e costruire storie straordinarie per il futuro.

Dal suo debutto sulla scena internazionale nel 2023, Yamal ha conquistato i cuori dei tifosi di calcio di tutto il mondo grazie alle sue straordinarie performance. Ma ciò che rende Yamal ancora più speciale è la sua umiltà e maturità, qualità rare per un atleta così giovane. Nonostante la pressione derivante dalla fama e dagli impegni sportivi, Yamal rimane fedele a se stesso e ai suoi obiettivi: “Il modo migliore per gestire tutto è concentrarsi sul lavoro da fare e rimanere nel presente”, ha dichiarato.

Per OPPO, Yamal rappresenta molto più di un talento calcistico. La sua autenticità, il legame con le sue radici e la sua dedizione al miglioramento personale lo rendono un esempio perfetto della filosofia “Make Your Moment”. Dopo essersi ripreso da un recente infortunio, Yamal ha affrontato la sfida con una prospettiva nuova, dimostrando disciplina e resilienza. Questo atteggiamento riflette i valori fondamentali di OPPO e ne fa la scelta ideale per rappresentare il brand a livello globale.

Dal 2015, OPPO ha consolidato il suo legame con il mondo dello sport, in particolare con la sua partnership con la UEFA Champions League. Integrando tecnologie avanzate, come l’AI e l’imaging, con l’energia dello sport, OPPO crea esperienze senza pari per i tifosi di tutto il mondo. L’unione con Yamal non solo celebra il legame tra sport e innovazione tecnologica, ma rafforza il ponte tra il brand e le nuove generazioni, ispirando i giovani a creare momenti unici nella loro vita.

Ogni volta che Yamal segna un gol, celebra con il suo iconico gesto della mano “304”, un tributo al codice postale della sua città natale, Rocafonda. Questo gesto semplice ma carico di significato rappresenta il forte legame del giovane calciatore con le sue radici, diventando un simbolo di ispirazione per tutti i giovani calciatori in erba.

Nel suo ruolo di ambasciatore globale, Yamal sarà coinvolto in diverse iniziative comunitarie legate al calcio, volte a promuovere lo spirito “Make Your Moment” in tutto il mondo. Tra queste, ci saranno progetti per migliorare le infrastrutture calcistiche, sostenere il talento giovanile e incoraggiare i giovani a proporre idee creative per iniziative di beneficenza legate al calcio.

Inoltre, OPPO presenterà immagini esclusive di Yamal sulla sua piattaforma AI Studio, offrendo ai fan un’opportunità unica: diventare “compagni di squadra virtuali” del giovane talento e immergersi nella passione e nella gioia del calcio.

Con questa partnership, OPPO e Lamine Yamal dimostrano come tecnologia, sport e ispirazione possano fondersi per creare un futuro straordinario. “Make Your Moment” non è solo uno slogan, ma un invito a tutti, ovunque, a cogliere l’attimo e a lasciare il proprio segno.