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Tecnologia

OPPO svela Find X9 Ultra: rivoluzione fotografica con vero zoom ottico 10x

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OPPO ha annunciato ufficialmente il prossimo lancio globale del suo nuovo camera flagship, il Find X9 Ultra, in arrivo il 21 aprile 2026. Il dispositivo, definito dall’azienda come il più importante passo avanti nella storia del brand, promette di ridefinire i confini della fotografia mobile grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che puntano a combinare prestazioni d’eccellenza e design compatto.

Il cuore del nuovo Find X9 Ultra è il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con vero zoom ottico 10x, una novità assoluta nel panorama degli smartphone. Questa tecnologia permette non solo di ottenere un ingrandimento reale senza perdita di dettaglio, ma anche di raggiungere uno zoom digitale di qualità ottica fino a 20x, un risultato che OPPO definisce come il primo nel settore.

“La ricerca dell’imaging definitivo è sempre stata la missione della serie Find X,” ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Con Find X9 Ultra abbiamo raggiunto qualcosa di davvero straordinario. Introducendo il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x, che consente un vero zoom ottico 10x e uno zoom digitale di qualità ottica 20x, primo nel settore, stiamo spingendo oltre i confini di ciò che è possibile con lo zoom su smartphone. Questo non è solo un altro flagship, è la tua prossima fotocamera.”

Il nuovo sistema ottico nasce per superare i limiti imposti dalle dimensioni ridotte degli smartphone, dove la maggior parte dei flagship si ferma a uno zoom ottico di 4x o 5x. Per ottenere un vero ingrandimento 10x, OPPO ha progettato una struttura periscopica a riflessione prismatica quintuplice. Questo design complesso fa rimbalzare la luce attraverso cinque riflessioni separate, permettendo di mantenere l’elevata qualità dell’immagine pur riducendo del 30% la lunghezza del modulo fotocamera. Il risultato è uno smartphone che integra un potente sistema ottico senza compromettere l’eleganza del suo profilo.

Un contributo fondamentale alla qualità dell’immagine arriva anche dalla nuova architettura Pristine Optical Path. Il prisma ottico è realizzato con tre componenti distinti, separati da un diaframma su scala nanometrica e da una speciale capsula d’aria. Questa soluzione consente di mantenere la purezza dei dati luminosi che raggiungono il sensore, riducendo al minimo le distorsioni ottiche e gli artefatti.

Poiché a livelli di ingrandimento così elevati ogni minimo movimento della mano può compromettere la nitidezza dello scatto, OPPO ha sviluppato anche un inedito sistema di stabilizzazione ottica basato su Sensor Shift. Questo meccanismo innovativo offre un’escursione di stabilizzazione ai vertici del settore e assicura immagini sempre stabili, nitide e definite, anche in condizioni di illuminazione difficili.

Il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing rappresenta solo il fulcro di un ecosistema fotografico più ampio che combina hardware, algoritmi proprietari e fotografia computazionale di ultima generazione. Tutto è stato progettato per offrire agli utenti un’esperienza fotografica professionale, accessibile direttamente dal palmo della mano.

Maggiori dettagli e specifiche tecniche complete del Find X9 Ultra saranno rivelati durante l’evento di lancio globale previsto per il 21 aprile 2026. Con questa nuova generazione di smartphone, OPPO punta a sancire il proprio ruolo di riferimento nel mondo dell’imaging mobile, portando la fotografia su smartphone verso una nuova era di innovazione e prestazioni ottiche senza precedenti.

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