OPPOSuperFan: un’opportunità unica per gli amanti del calcio

OPPO, ha lanciato l’iniziativa straordinaria #OPPOSuperFan, dedicata a tutti gli appassionati di calcio. L’obiettivo è celebrare la passione per questo sport coinvolgente, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere premi eccezionali come l’OPPO Reno12 Pro o due biglietti per la UEFA Champions League.

OPPO invita i tifosi di calcio a diventare parte di #OPPOSuperFan immortalando i momenti più emozionanti delle partite e condividendoli su Instagram o TikTok con l’hashtag #OPPOSuperFan e taggando @oppoitalia. In palio c’è la possibilità di aggiudicarsi un OPPO Reno12 Pro, il compagno ideale per catturare i ricordi più memorabili delle partite.

La OPPO Pub Experience offre l’opportunità di seguire le partite di calcio nei pub più amati d’Italia, circondati da altri appassionati. Durante gli eventi, sarà possibile provare gli ultimi modelli di smartphone OPPO, ricevere gadget esclusivi e partecipare all’estrazione di due biglietti per assistere dal vivo a una partita della UEFA Champions League.

La serie OPPO Reno12, composta da Reno12 e Reno12 Pro, si presenta come il compagno perfetto per gli amanti del calcio. Questi dispositivi offrono un design elegante, capacità fotografiche di alta qualità e funzionalità di intelligenza artificiale per catturare i momenti migliori delle partite. Grazie alle offerte esclusive disponibili su OPPO Store, i tifosi possono godersi le partite con la miglior tecnologia a prezzi vantaggiosi.

Con l’iniziativa #OPPOSuperFan, OPPO celebra la passione per il calcio e invita tutti gli amanti dello sport a unirsi a un viaggio emozionante nel mondo del calcio. La possibilità di vincere premi straordinari e condividere la passione con milioni di altri tifosi rende questa iniziativa un’opportunità da non perdere.

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutte le attività in dettaglio, visitate la pagina dedicata a #OPPOSuperFan sul sito ufficiale di OPPO.