Original Marines lancia “Every day is a Special Day”: la collezione bambino che unisce eleganza da cerimonia e stile quotidiano

Con l’arrivo della primavera e della stagione delle cerimonie, Original Marines lancia “Every day is a Special Day”, una proposta pensata per vestire i più piccoli durante i momenti più importanti dell’anno, dalle comunioni ai matrimoni, fino alle feste di famiglia. Un periodo ricco di eventi speciali che richiede capi eleganti ma anche pratici, capaci di accompagnare i bambini durante tutta la giornata senza rinunciare al comfort.

La nuova selezione firmata dal brand punta su un concetto chiave: unire stile, libertà di movimento e versatilità, caratteristiche fondamentali quando si parla di abbigliamento per bambini. L’obiettivo non è soltanto creare look perfetti per un evento formale, ma costruire un guardaroba che possa essere indossato anche nella vita di tutti i giorni.

Proprio da questa filosofia nasce una collezione che supera il classico concetto di “abito da cerimonia”, trasformandolo in un capo versatile e contemporaneo. I bambini possono così esprimere il proprio stile in modo autentico anche nelle occasioni più eleganti, senza sentirsi costretti in outfit troppo rigidi o poco pratici.

La proposta della stagione include abiti leggeri, camicie raffinate, giacche e coordinati, reinterpretati con un approccio moderno che guarda allo stile urbano. I materiali sono studiati per garantire comodità durante tutta la giornata, mentre le linee mantengono un’eleganza discreta e adatta alle occasioni speciali. Il risultato è un equilibrio tra formalità e spontaneità, perfetto per accompagnare i bambini tra cerimonie e momenti di gioco.

Con “Every day is a Special Day”, Original Marines conferma la propria attenzione verso un abbigliamento per bambini che unisce estetica e funzionalità, trasformando capi pensati per le grandi occasioni in elementi versatili del guardaroba quotidiano.

Perché, come suggerisce il concept della collezione, ogni giorno può davvero diventare un giorno speciale.