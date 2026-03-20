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ph. Angelina Iannarelli

Società

Orso bruno marsicano, avanti con il monitoraggio genetico: conclusa la seconda fase del progetto DigitAP

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Roma torna al centro del dibattito scientifico sulla conservazione dell’orso bruno marsicano, una delle specie simbolo della biodiversità italiana e tra le più a rischio in Europa. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto nella Capitale il secondo incontro dedicato al monitoraggio genetico della popolazione appenninica, momento chiave che segna la conclusione della cosiddetta “fase due” del progetto PNRR DigitAP, coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico di ISPRA.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di circa cento esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui delegati di Regioni, Parchi nazionali, Carabinieri Forestali, università e associazioni coinvolte nelle attività di ricerca. Un confronto ad alto livello che ha permesso di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle metodologie adottate per stimare la consistenza della popolazione di orso marsicano.

Uno degli elementi più rilevanti emersi riguarda l’intensa attività sul campo, che ha portato alla raccolta di 854 campioni biologici non invasivi, con una resa di analisi pari all’81%. Un dato particolarmente significativo, che testimonia l’efficacia delle procedure utilizzate e l’elevata qualità del lavoro svolto dalle squadre impegnate nel progetto. La raccolta e l’analisi di questi campioni rappresentano infatti la base per ottenere informazioni cruciali sulla distribuzione, la numerosità e la variabilità genetica degli esemplari.

Al centro del confronto scientifico ci sono state le tecniche di identificazione individuale degli orsi, i processi di analisi genetica e le prime applicazioni delle indagini genomiche, strumenti sempre più sofisticati che consentono di approfondire la conoscenza della specie e di migliorare le strategie di tutela. La qualità e la robustezza dei dati raccolti sono state unanimemente riconosciute come un punto di forza del progetto.

Il meeting romano ha rappresentato anche un importante momento di condivisione tra i diversi partner coinvolti, mettendo in luce una sinergia istituzionale e scientifica fondamentale per affrontare le sfide legate alla conservazione dell’orso marsicano. Una specie che vive in un’area geografica limitata, principalmente nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e che necessita di interventi mirati e costanti per garantirne la sopravvivenza.

Con la chiusura della seconda fase, il progetto DigitAP entra ora nel suo step conclusivo. Le analisi sui dati raccolti sono attualmente in corso e porteranno, nei prossimi mesi, alla definizione di una stima aggiornata della popolazione di orso bruno marsicano. Un risultato atteso non solo dalla comunità scientifica, ma anche da istituzioni e cittadini, sempre più sensibili al tema della tutela ambientale.

Il lavoro svolto finora rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di strategie efficaci per la conservazione della specie. In un contesto in cui la biodiversità è sempre più sotto pressione, progetti come DigitAP dimostrano come l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra enti possano fare la differenza nel garantire un futuro all’orso marsicano, autentico patrimonio naturale dell’Italia.

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