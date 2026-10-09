Owen Wilson torna protagonista nella seconda stagione di Stick su Apple TV
Spettacolo

Owen Wilson torna protagonista nella seconda stagione di Stick su Apple TV

Apple TV presenta il trailer della seconda stagione di Stick, la comedy sportiva con Owen Wilson. Via il 4 novembre con un cast ricco e nuove sfide nel golf.

di Giulio Cardone
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Apple TV ha svelato il trailer della seconda stagione di Stick, pronta a debuttare il 4 novembre con i primi due episodi, seguiti da un rilascio settimanale fino al 30 dicembre. Al centro della comedy sportiva ritorna Owen Wilson, protagonista e produttore esecutivo, nei panni di Pryce Cahill, ex golfista di talento che cerca il proprio riscatto personale e sportivo.

Il cast della nuova stagione si arricchisce con la vincitrice di Emmy e Golden Globe Rhea Seehorn, accanto a Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer, Timothy Olyphant, John Higgins, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander e Missi Pyle. Non mancano le celebri voci della telecronaca sportiva Jim Nantz e Trevor Immelman, oltre agli appassionati di golf Matt Scharff e Dan Rapaport, nuovamente presenti come guest star.

La serie, firmata dal creatore Jason Keller, si sviluppa su dieci episodi e racconta storie di legami, seconde possibilità e famiglia, con il mondo del golf sullo sfondo. Wilson interpreta Pryce Cahill, il cui sogno di gloria nel golf si è infranto vent'anni prima. Dopo aver perso matrimonio e lavoro, Pryce punta tutto sulla scommessa più rischiosa: il giovane talento Santi, interpretato da Peter Dager. A volte le rimonte migliori sono quelle che non ti aspetti.

Nella nuova stagione, Santi si affaccia al professionismo, sperimentando quanto sia labile il confine tra talento e aspettative. Pryce, invece, riceve la provocazione dal suo storico rivale Clark Ross, interpretato da Timothy Olyphant, e tenta un improbabile rientro per diventare il giocatore più anziano di sempre a vincere un Major. Nel suo percorso trova il sostegno della nuova allenatrice Amanda (Rhea Seehorn) e dello storico caddie Mitts (Marc Maron), impegnandosi a dimostrare che i sogni, con determinazione e passione, possono trasformarsi in realtà.

Stick è prodotta da Apple Studios, Propagate Content e Entertainment 360, con Jason Keller nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo insieme a Owen Wilson, Ben Silverman, Guymon Casady, Christopher Moynihan, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Drew Buckley, Lee Eisenberg e Bill Callahan.

Apple TV propone ai suoi abbonati produzioni originali che spaziano tra serie drammatiche e commedie di alta qualità, film premiati e intrattenimento per tutta la famiglia, consolidando una posizione di rilievo nei contenuti in streaming. Dopo il lancio globale nel 2019, Apple TV ha ottenuto 919 riconoscimenti e oltre 3.800 nomination, tra cui grandi successi come Ted Lasso, CODA e Scissione.

La seconda stagione di Stick sarà disponibile dal 4 novembre su Apple TV con una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati. Il servizio è accessibile su tutti i principali dispositivi e smart TV, confermandosi tra le piattaforme di streaming più innovative e premiate al mondo.

Owen Wilson torna protagonista nella seconda stagione di Stick su Apple TV

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