Owen Wilson torna protagonista nella seconda stagione di Stick su Apple TV

Apple TV ha svelato il trailer della seconda stagione di Stick, pronta a debuttare il 4 novembre con i primi due episodi, seguiti da un rilascio settimanale fino al 30 dicembre. Al centro della comedy sportiva ritorna Owen Wilson, protagonista e produttore esecutivo, nei panni di Pryce Cahill, ex golfista di talento che cerca il proprio riscatto personale e sportivo.

Il cast della nuova stagione si arricchisce con la vincitrice di Emmy e Golden Globe Rhea Seehorn, accanto a Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer, Timothy Olyphant, John Higgins, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander e Missi Pyle. Non mancano le celebri voci della telecronaca sportiva Jim Nantz e Trevor Immelman, oltre agli appassionati di golf Matt Scharff e Dan Rapaport, nuovamente presenti come guest star.

La serie, firmata dal creatore Jason Keller, si sviluppa su dieci episodi e racconta storie di legami, seconde possibilità e famiglia, con il mondo del golf sullo sfondo. Wilson interpreta Pryce Cahill, il cui sogno di gloria nel golf si è infranto vent'anni prima. Dopo aver perso matrimonio e lavoro, Pryce punta tutto sulla scommessa più rischiosa: il giovane talento Santi, interpretato da Peter Dager. A volte le rimonte migliori sono quelle che non ti aspetti.

Nella nuova stagione, Santi si affaccia al professionismo, sperimentando quanto sia labile il confine tra talento e aspettative. Pryce, invece, riceve la provocazione dal suo storico rivale Clark Ross, interpretato da Timothy Olyphant, e tenta un improbabile rientro per diventare il giocatore più anziano di sempre a vincere un Major. Nel suo percorso trova il sostegno della nuova allenatrice Amanda (Rhea Seehorn) e dello storico caddie Mitts (Marc Maron), impegnandosi a dimostrare che i sogni, con determinazione e passione, possono trasformarsi in realtà.

Stick è prodotta da Apple Studios, Propagate Content e Entertainment 360, con Jason Keller nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo insieme a Owen Wilson, Ben Silverman, Guymon Casady, Christopher Moynihan, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Drew Buckley, Lee Eisenberg e Bill Callahan.

Apple TV propone ai suoi abbonati produzioni originali che spaziano tra serie drammatiche e commedie di alta qualità, film premiati e intrattenimento per tutta la famiglia, consolidando una posizione di rilievo nei contenuti in streaming. Dopo il lancio globale nel 2019, Apple TV ha ottenuto 919 riconoscimenti e oltre 3.800 nomination, tra cui grandi successi come Ted Lasso, CODA e Scissione.

La seconda stagione di Stick sarà disponibile dal 4 novembre su Apple TV con una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati. Il servizio è accessibile su tutti i principali dispositivi e smart TV, confermandosi tra le piattaforme di streaming più innovative e premiate al mondo.