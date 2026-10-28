Cronos: Lazarus, il nuovo DLC horror di Bloober Team arriva il 3 dicembre 2026

Bloober Team ha svelato la data di uscita di Cronos: Lazarus, il nuovo atteso DLC per Cronos: The New Dawn, disponibile dal 3 dicembre 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di 9,99 euro. Un nuovo story trailer offre un assaggio della cupa atmosfera dell'espansione, introducendo un feroce scontro tra il Pathfinder e il letale Tracker, insieme a numerose novità in termini di gameplay e narrazione.

Cronos: Lazarus riporta i giocatori nelle inquietanti atmosfere horror che hanno reso celebre la saga e amplia la trama presentando eventi antecedenti al titolo originale. Nei panni del Pathfinder, agente d'élite del Collettivo, i giocatori dovranno indagare sulle origini della sua trasformazione nel Warden, esplorando dettagli inediti sulla misteriosa organizzazione e sulle conseguenze di sfidarne l'autorità.

Il DLC propone un gameplay più frenetico e aggressivo rispetto al gioco principale, con scontri intensi che premiano la prontezza di riflessi e la strategia tattica. Tra le nuove abilità spicca il teletrasporto, utile per rapidi riposizionamenti, e un diversivo in grado di rendere il Pathfinder invisibile per breve tempo distrarre i nemici. Fra le armi, debutta il Gladius, ancora più veloce e letale rispetto al pugnale originale.

Principale antagonista di questa espansione è il Tracker, uno spietato emissario del Collettivo incaricato di dare la caccia al protagonista, costringendo il giocatore a fuggire e a sopravvivere in una missione di recupero dai risvolti segreti. Sfida il richiamo. Riportala indietro.

L'esperienza horror in terza persona ideata da Bloober Team si arricchisce così di nuove sfide, nemici inediti e un approfondimento della lore di Cronos, offrendo una nuova prospettiva per chi ha già amato The New Dawn. Una versione per Nintendo Switch 2 è prevista nel primo trimestre del 2027.

Per chi non avesse ancora giocato all'originale, Cronos: The New Dawn sarà disponibile con uno sconto del 50% durante il periodo di Halloween nelle principali piattaforme digitali. Questa è l'occasione ideale per scoprire l'universo oscuro e coinvolgente di Cronos prima dell'uscita del nuovo DLC.