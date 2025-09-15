Pandora e Annalisa: una Capsule Collection esclusiva

Pandora celebra il lancio della nuova Capsule Collection firmata da Annalisa, una delle artiste più amate della musica italiana, icona di stile e voce da record. La cantautrice, scelta come volto ufficiale della campagna Pandora 2025, ha disegnato due charm in edizione limitata disponibili in Argento Sterling 925 o con raffinata finitura in oro.

I charm, personalizzati con la lettera “A” incisa sul fronte e l’autografo di Annalisa sul retro, rappresentano un gioiello da collezione unico. Solo 2.000 pezzi saranno disponibili in Italia, sia online che negli store Pandora, fino a esaurimento scorte.

La collaborazione si arricchisce di un’altra novità: Pandora sarà Official Partner del tour “Capitolo I” di Annalisa, che prenderà il via a novembre 2025 e porterà l’artista nei principali palasport italiani. Un sodalizio che unisce musica e moda, celebrando il carisma e l’autenticità di una delle voci più amate del panorama pop italiano.

Per coinvolgere ancora di più i fan, Pandora ha lanciato il concorso “Vinci un’esperienza da sogno con Annalisa”, attivo fino al 5 ottobre. Partecipando attraverso il minisito dedicato, sarà possibile scoprire immediatamente se si è tra i fortunati vincitori di uno dei 40 charm firmati da Annalisa. Ma non è tutto: tutti gli iscritti entreranno automaticamente nell’estrazione finale di 6 esperienze esclusive per due persone, che offriranno accesso al sound check, posti speciali durante il concerto e un incontro personale con la cantante.

Le esperienze uniche avranno luogo durante le tappe più attese del tour: Roma il 21 novembre, Milano il 28 novembre e Bari il 5 dicembre.