Pandora: ecco la collezione Game of Thrones

Il 28 settembre sarà disponibile nei negozi Pandora e online la nuova collezione Game of Thrones x Pandora. La collezione si comporrà di 12 gioielli tra cui il Charm Uovo di Drago, l’Anello Corona House of the Dragon e gli Orecchini Drago. Nata grazie alla collaborazione intrapresa con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, Game of Thrones x Pandora è una collezione che cattura il valore dell’espressione di sé e dell’individualità, attraverso gioielli unici in grado di far rivivere il famoso mondo della saga del Trono di Spade. Ogni pezzo della collezione condivide una storia e invita chi lo indossa a esprimersi rivivendo i temi esplorati nella serie.

La collezione Game of Thrones x Pandora permetterà ai fan di celebrare la loro passione per la saga e la loro alleanza con i personaggi più iconici.

Realizzato in Argento Sterling e ricoperto da una texture che imita le squame di drago e una fessura dove sono stati incastonati scintillanti zirconi, il Charm Uovo di Drago rappresenta l’inizio della storia del drago che attraversa tutta la narrazione della serie.

Simbolo per eccellenza di potere e forza, la Corona Targaryen della Casa Targaryen è stata immaginata sotto forma di anello placcato in oro 14 carati, impreziosito dall’emblematica insegna della casa al centro e da dettagli geometrici.

Gli orecchini a forma di drago, rifiniti a mano dagli artigiani Pandora, si arricciano intorno al lobo dell’orecchio. Realizzati in Argento Sterling possono essere indossati singolarmente o insieme sullo stesso orecchio.