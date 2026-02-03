Partenza sprint di Stellantis: a gennaio cresce quasi il doppio del mercato

Connect with us

Partenza sprint per Stellantis nel 2026, con risultati che consolidano la leadership del Gruppo nel mercato automobilistico italiano. A gennaio la crescita del colosso automobilistico è stata infatti quasi doppia rispetto all’intero mercato nazionale, confermando la forza dei suoi brand in ogni segmento.

Secondo i dati di immatricolazione elaborati da Dataforce, Stellantis ha registrato 46.452 nuove immatricolazioni, in aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il mercato complessivo ha segnato un +6,18% con 141.980 unità complessive. La quota di mercato del gruppo è così salita al 32,6%, con un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

A guidare la classifica delle auto più vendute figurano quattro modelli del gruppo: Fiat Pandina (13.394 unità), Jeep Avenger (5.133), Citroën C3 (3.576) e Fiat Grande Panda (3.299). Questi risultati confermano la forza dell’offerta Stellantis, capace di intercettare un’ampia fascia di consumatori e di mantenere un portafoglio competitivo in diversi segmenti.

La Fiat Pandina si conferma la regina del mercato con una quota del 8,6%, seguita dalla Jeep Avenger, che detiene il primato come SUV più venduto in Italia con una quota del 3,3%. La Citroën C3 continua a dominare nel suo segmento, mentre la Fiat Grande Panda si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza grazie all’imminente arrivo della versione con motore turbo 1.2L a benzina e cambio manuale a 6 marce.

Nel canale dei privati, FIAT si distingue come il marchio più forte con una quota del 15,8%. Da rilevare anche le ottime performance di Jeep (+4,9%), Citroën (+3,1%), Lancia (+15,7%) e Opel (+12,4%). Bene anche Alfa Romeo, che grazie alla Junior raggiunge il 4,3% nel proprio segmento, in crescita di 0,7 punti. Peugeot, con 7.956 immatricolazioni, guadagna una posizione nella classifica assoluta dei brand, passando dal quinto al quarto posto grazie al successo dei modelli 3008 e 208.

Il contributo della nuova arrivata Leapmotor è particolarmente significativo: il marchio specializzato in mobilità elettrica ha registrato nel mese di gennaio 1.118 immatricolazioni, pari allo 0,8% del mercato totale e al 1,3% del comparto privati. Si tratta di un incremento eccezionale del 594% rispetto allo stesso periodo del 2025. Leapmotor è oggi il brand con la crescita più rapida sul mercato, conquistando il podio nel canale privati con una quota del 16,3% e la seconda posizione nel mercato BEV complessivo con l’11,23%. A trainare questa espansione è la T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia.

Anche nel settore dei veicoli commerciali il gruppo mostra risultati di rilievo: Fiat Professional è il brand Stellantis con le migliori performance, con oltre 3.544 immatricolazioni e una quota di mercato del 25,1%, in aumento di 3,1 punti rispetto all’anno precedente. I modelli Doblò e Ducato guidano le rispettive categorie, raccogliendo 1.407 e 1.175 unità immatricolate e confermandosi punti di riferimento nei segmenti compatto e large.

Questi numeri testimoniano la solidità di Stellantis e la capacità del gruppo di adattarsi rapidamente alle evoluzioni del mercato, capitalizzando la sinergia tra marchi storici e innovativi. L’equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie ha permesso di consolidare la leadership nazionale, aprendo un 2026 che, per il gruppo, parte con slancio e con prospettive di crescita ancora più ampie.

 

