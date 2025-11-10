Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

In un mondo in cui l’arte incontra l’ironia e la cultura, Giuseppe “Peppe” Avolio, in arte Peppart, rappresenta una delle figure più vivaci e riconoscibili del panorama italiano della vignettistica contemporanea. Vignettista, caricaturista, illustratore e ritrattista, Peppart ha saputo unire nelle sue opere la passione per il disegno e un profondo amore per la cultura partenopea.

La carriera di Avolio nasce nel segno del calcio e del giornalismo sportivo. Muove infatti i suoi primi passi nel mondo della vignettistica sportiva, collaborando con riviste e quotidiani come Ultrazzurro, Cronache di Napoli, la Gazzetta dello Sport edizione campana e Il Roma. Tale esperienza gli permette di fondere l’immediatezza del disegno con la cronaca sportiva, sviluppando uno stile personale e riconoscibile.

Nel tempo, il suo lavoro si amplia fino a collaborare come illustratore e vignettista per importanti case editrici quali Graus Editore, Pironti Editore e Guida Editore. Giornalista pubblicista dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Peppart si distingue anche come autore, pubblicando diversi libri di vignette dedicati alla sua squadra del cuore, il Napoli: *“Non sarò mai più l’ultimo della classe”*, “Un ciuccio da champions” e “Caricato a Spallettoni”. Queste opere uniscono l’ironia al sentimento sportivo, restituendo il volto più autentico e popolare della passione calcistica napoletana.

Il riconoscimento del suo talento non tarda ad arrivare. Nel 2011 riceve il premio come autore di libro di satira illustrata al Premio Massimo Troisi per la città di San Giorgio a Cremano e il premio culturale “Il Candelaio” della città di Nola. Due onorificenze che attestano la capacità dell’artista di coniugare tecnica, spirito e cultura locale.

L’attività di Peppart non si ferma alla carta. Le sue vignette sono state ospitate in numerose trasmissioni televisive nazionali e regionali, tra cui Protagonisti su Espn Classics Sport, Sky Mondiale 2006, Buongiorno Cielo su Cielo Tv, Alice Tv, Juventus Channel, Sportitalia nel format Leo Talk e RAI 2 in Ti sembra normale?. La sua presenza, sempre ispirata all’umorismo intelligente e alla capacità di cogliere i tratti essenziali del carattere umano, lo rende un ospite apprezzato dal pubblico televisivo.

L’impegno artistico e didattico di Peppart è altrettanto significativo. L’artista tiene laboratori nelle scuole dedicati all’insegnamento del disegno vignettistico, illustrato e alla ritrattistica, diffondendo così l’arte come strumento di espressione creativa tra i più giovani. Ha anche insegnato ritrattistica e stili di disegno pop art presso la Make-up Artist School di Monica Robustelli.

Tra i suoi progetti più amati, spicca la collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, dove ha dipinto le panchine della città con scene e sketch di Massimo Troisi e del gruppo “La Smorfia”. Queste installazioni urbane, oggi parte di un percorso culturale permanente, rappresentano un omaggio visivo e affettivo a Troisi e alla tradizione comica napoletana.

Le sue mostre hanno riscosso grande successo. In particolare, quella dedicata a Massimo Troisi al museo Pan di Napoli e *Napoletanità in vignetta*, così come la mostra su Maradona in caricatura allestita in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Attraverso queste esposizioni, Peppart celebra il mito e la memoria collettiva di Napoli, unendo arte e identità.

L’artista è noto anche per le sue caricature di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui numerosi cantanti, attori e conduttori televisivi. Con sensibilità e ironia, Peppart riesce a fissare in un tratto i tratti distintivi e l’anima dei protagonisti della cultura e dello sport italiani.

Sempre attivo, partecipa su invito a eventi privati, aziendali e comunali, portando con sé la sua arte e l’energia comunicativa che da anni lo contraddistinguono.

Giuseppe “Peppe” Avolio “Peppart” continua oggi a essere una delle voci artistiche più rappresentative della satira disegnata italiana, un autore capace di fondere sorriso, riflessione e tradizione partenopea in un linguaggio universale che parla al cuore di tutti.