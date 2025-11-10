Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

Published

In un mondo in cui l’arte incontra l’ironia e la cultura, Giuseppe “Peppe” Avolio, in arte Peppart, rappresenta una delle figure più vivaci e riconoscibili del panorama italiano della vignettistica contemporanea. Vignettista, caricaturista, illustratore e ritrattista, Peppart ha saputo unire nelle sue opere la passione per il disegno e un profondo amore per la cultura partenopea.

La carriera di Avolio nasce nel segno del calcio e del giornalismo sportivo. Muove infatti i suoi primi passi nel mondo della vignettistica sportiva, collaborando con riviste e quotidiani come Ultrazzurro, Cronache di Napoli, la Gazzetta dello Sport edizione campana e Il Roma. Tale esperienza gli permette di fondere l’immediatezza del disegno con la cronaca sportiva, sviluppando uno stile personale e riconoscibile.

Nel tempo, il suo lavoro si amplia fino a collaborare come illustratore e vignettista per importanti case editrici quali Graus Editore, Pironti Editore e Guida Editore. Giornalista pubblicista dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Peppart si distingue anche come autore, pubblicando diversi libri di vignette dedicati alla sua squadra del cuore, il Napoli: *“Non sarò mai più l’ultimo della classe”*, “Un ciuccio da champions” e “Caricato a Spallettoni”. Queste opere uniscono l’ironia al sentimento sportivo, restituendo il volto più autentico e popolare della passione calcistica napoletana.

Il riconoscimento del suo talento non tarda ad arrivare. Nel 2011 riceve il premio come autore di libro di satira illustrata al Premio Massimo Troisi per la città di San Giorgio a Cremano e il premio culturale “Il Candelaio” della città di Nola. Due onorificenze che attestano la capacità dell’artista di coniugare tecnica, spirito e cultura locale.

L’attività di Peppart non si ferma alla carta. Le sue vignette sono state ospitate in numerose trasmissioni televisive nazionali e regionali, tra cui Protagonisti su Espn Classics Sport, Sky Mondiale 2006, Buongiorno Cielo su Cielo Tv, Alice Tv, Juventus Channel, Sportitalia nel format Leo Talk e RAI 2 in Ti sembra normale?. La sua presenza, sempre ispirata all’umorismo intelligente e alla capacità di cogliere i tratti essenziali del carattere umano, lo rende un ospite apprezzato dal pubblico televisivo.

L’impegno artistico e didattico di Peppart è altrettanto significativo. L’artista tiene laboratori nelle scuole dedicati all’insegnamento del disegno vignettistico, illustrato e alla ritrattistica, diffondendo così l’arte come strumento di espressione creativa tra i più giovani. Ha anche insegnato ritrattistica e stili di disegno pop art presso la Make-up Artist School di Monica Robustelli.

Tra i suoi progetti più amati, spicca la collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, dove ha dipinto le panchine della città con scene e sketch di Massimo Troisi e del gruppo “La Smorfia”. Queste installazioni urbane, oggi parte di un percorso culturale permanente, rappresentano un omaggio visivo e affettivo a Troisi e alla tradizione comica napoletana.

Le sue mostre hanno riscosso grande successo. In particolare, quella dedicata a Massimo Troisi al museo Pan di Napoli e *Napoletanità in vignetta*, così come la mostra su Maradona in caricatura allestita in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Attraverso queste esposizioni, Peppart celebra il mito e la memoria collettiva di Napoli, unendo arte e identità.

L’artista è noto anche per le sue caricature di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui numerosi cantanti, attori e conduttori televisivi. Con sensibilità e ironia, Peppart riesce a fissare in un tratto i tratti distintivi e l’anima dei protagonisti della cultura e dello sport italiani.

Sempre attivo, partecipa su invito a eventi privati, aziendali e comunali, portando con sé la sua arte e l’energia comunicativa che da anni lo contraddistinguono.

Giuseppe “Peppe” Avolio “Peppart” continua oggi a essere una delle voci artistiche più rappresentative della satira disegnata italiana, un autore capace di fondere sorriso, riflessione e tradizione partenopea in un linguaggio universale che parla al cuore di tutti.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Spettacolo

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Sport

Suzuki con la Nazionale Italiana Rugby per le Quilter Nations Series 2025

Sport

adidas e FIGC lanciano “Calcio Diner”: Riccardo Calafiori protagonista del nuovo corto dedicato agli Azzurri

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Moda

North Sails celebra il Natale 2025 con una collezione sostenibile e dal fascino autentico

Spettacolo

I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

Motori

Luca Napolitano nominato Head of Stellantis &You Sales and Service

Spettacolo

I-DAYS 2026: arrivano i FOO FIGHTERS

Motori

Toyota presenta il nuovo Hilux: il leggendario pick-up diventa elettrico

Moda

Piquadro e Ducati: una capsule collection che unisce design, performance e passione Made in Italy

Giochi

Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Motori

Hankook Ventus evo SUV: i pneumatici estivi premium scelti da Volkswagen per Tiguan e Tayron
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Domani sera, martedì 11 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca...

8 ore ago

Società

Merano WineFestival 2025: svelati i vincitori dei WineHunter Award Platinum

È stato inaugurato a Merano il 34° Merano WineFestival, l’evento simbolo dell’eccellenza enogastronomica italiana. Nella serata di apertura, al Teatro Puccini, si è tenuta...

14 ore ago

Motori

“Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”: la nuova campagna ACI per la sicurezza stradale

L’Automobile Club d’Italia lancia una nuova iniziativa di sensibilizzazione che pone l’accento sulla responsabilità individuale alla guida. “Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”...

17 ore ago

Società

A “Quarta Repubblica”: i rapporti tra sinistra e Islam e l’intervista esclusiva a Eva Kaili

Questa sera, lunedì 10 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro...

17 ore ago