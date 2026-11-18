Da venerdì 20 novembre arriva in digitale Quasi laureata, il nuovo singolo firmato da Physio, giovane talento bolognese dell'indie pop italiano. Il brano è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica, anticipando nuova musica già attesa dai suoi fan.

Quasi laureata esplora la complessità delle emozioni che nascono nell'amicizia, dove spesso i sentimenti superano i confini tradizionali. Il titolo si ispira a quella sensazione di toccare un traguardo senza mai afferrarlo del tutto, trasformando l'attesa e l'incertezza in una metafora ironica e vicina alla vita quotidiana.

Nel descrivere la genesi del brano, Physio afferma: Nel brano descrivo una ragazza bravissima, bellissima e quasi laureata, un'immagine volutamente provocatoria, che richiama l'idea di una perfezione che sembra vicina, ma che forse non verrà mai raggiunta. In questa storia, a contrastare la quasi perfezione ci sono io, che sono un incapace.

Physio, nome d'arte di Matteo Costante, classe 2006, si impone come una delle nuove voci del panorama indie-pop italiano. Ha iniziato a scrivere musica a soli 14 anni, utilizzando i testi per interpretare i sentimenti tipici dell'adolescenza, dall'incertezza sul futuro ai primi slanci emotivi, senza dimenticare la speranza che accompagna ogni ripartenza.

Nei suoi brani emergono autenticità e immediatezza, qualità che gli hanno già conquistato un pubblico giovane e attento ai nuovi linguaggi musicali. Da poco sotto contratto con Numero Uno Dischi, Physio prosegue il suo percorso artistico raccontando la sua generazione con sincerità e sonorità fresche.