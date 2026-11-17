La puntata del 17 novembre de La Pennicanza su Rai Radio2 si apre con rivelazioni e ironie che promettono di far discutere il mondo dello spettacolo. Fiorello, come di consueto, ha conquistato l'ascolto con una serie di anticipazioni destinate a diventare virali.



Durante il programma, Fiorello ha ironizzato sulla presenza di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: 'Ma ci sarà Barbara D'Urso?'. E lei ha risposto: 'Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà'. A me però ha scritto Barbara D'Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: 'Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?'. Abbiamo già il titolo: 'Barbara c'è!'.



Non solo Ballando con le stelle: lo spoiler natalizio direttamente da La Pennicanza riscalda già l'atmosfera delle feste. Fiorello lancia uno scoop che coinvolge Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana: Questa volta lo spoiler riguarda noi! Dal 23 novembre ci natalizzeremo! Qui diventerà un tripudio natalizio e avremo anche una canzone di Natale. Ma non sarà una canzone così, non come gli altri che fanno delle cover. Noi avremo una canzone inedita, stupenda. A cantarla sarà Giorgia! Io l'ho sentita, è veramente pazzesca!



Non sono mancati momenti di leggerezza, come i commenti sull'emergenza stormi di uccelli a Roma e sulla fauna urbana sempre più presente. Fiorello, con la solita verve, ha scherzato: Roma è come un bioparco, i cinghiali percepiscono il reddito di cittadinanza. Ci sono lupi, lontre, zoccole, i topi giganti. Io una volta passavo in bici e ne ho vista una enorme, si è messa in piedi e mi ha soffiato. Ho avuto una paura! Ora a Roma ci sono anche gli stormi, bisogna mettere la musica a tutto volume per allontanarli! La musica vedi serve anche a questo. Basta non mettere i Negramaro perché sennò con gli acuti di Giuliano arrivano i gabbiani!



La puntata ha poi offerto spazio al finto servizio del Tg1 dedicato alla nuova edizione di DOC con Francesca Michielin, celebrazioni per i 50 anni di Guerre Stellari e il consueto appuntamento con il Festiv al bar. La Pennicanza conferma così la sua natura eclettica tra ironia, musica e colpi di scena, grazie alla scrittura di Rosario Fiorello e del suo affiatato gruppo di autori.