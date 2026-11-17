La cantautrice Rizzo lancia Tutte le ragazze hanno bisogno d'amore, un EP che racconta relazioni, crescita e vulnerabilità con sonorità pop e urban.

Rizzo torna sulla scena musicale con il suo attesissimo EP Tutte le ragazze hanno bisogno d'amore, disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali. La giovane cantautrice molisana, classe 2002, propone un progetto che si distingue per la sua profondità emotiva e la capacità di intrecciare pop, urban e sperimentazioni elettroniche.

In nove tracce, il nuovo EP esplora le sfumature e le contraddizioni delle relazioni contemporanee, oscillando tra desiderio, sessualità, solitudine e il bisogno di una connessione autentica. Rizzo costruisce un racconto personale, partendo dall'esperienza di chi si è sentita più desiderata che amata, in cui si mescolano provocazione, ironia e romanticismo, mantenendo sempre uno sguardo fragile e vulnerabile.

L'artista adotta una prospettiva femminile che si trasforma in riflessione universale sul bisogno di riconoscimento e accoglienza, con un immaginario che attinge al mondo infantile tra castelli gonfiabili, peluche e colori pastello. Il contrasto tra i temi profondi dei testi e l'universo pop e giocoso del visual contribuisce a restituire una narrazione autentica sulla nostalgia per un'innocenza ormai perduta.

Musicalmente, Rizzo si è avvalsa della collaborazione di producer di rilievo come Monkey, Madfingerz, Joe Viegas, Greg Willen e kyv, che hanno contribuito a costruire un'identità sonora personale. La cantautrice segue ogni aspetto del progetto, dalla scrittura alla ricerca estetica, firmando un EP che supera i confini della musica per diventare universo creativo a tutto tondo.

L'EP arriva dopo la pubblicazione del singolo Ora d'aria, uscito lo scorso maggio, e rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso della giovane artista, ormai considerata una delle voci più promettenti della scena urban italiana. Nel corso della sua carriera, Rizzo ha collaborato con nomi importanti tra cui Mecna, Mostro, Medy, Emis Killa, Roshelle e Juli, oltre a lavorare con produttori come Greg Willen, Mr. Monkey, OkGiorgio, Bcroma e Alessandro Gemelli.

Nata a Campobasso, Alessandra Rizzo si avvicina alla musica da piccolissima grazie alla madre pianista e alla danza, passione che l'ha accompagnata per tutta la crescita. Dopo i primi singoli indipendenti e le collaborazioni di rilievo, la sua discografia si è arricchita di esperienze e riconoscimenti, tra cui la nomina di Artista del mese da MTV nel 2022 e innumerevoli feat. con i migliori esponenti dell'urban nazionale. Nel 2026, Rizzo inaugura la sua nuova direzione artistica proprio con questo lavoro, che promette di colpire l'ascoltatore affrontando temi di vulnerabilità e crescita personale con autenticità moderna.



Desiderio, nostalgia e la ricerca di un'amore sincero emergono come fili conduttori, donando a ogni brano un legame intimo e universale con chi ascolta.