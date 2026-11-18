SaintPaul presenta il singolo Anche Se in uscita il 19 novembre e anticipa il primo album Controcielo, un viaggio tra fragilita generazionali e riscatto.

SaintPaul, giovane artista torinese classe 2001, si prepara a segnare una nuova tappa nel panorama urban italiano annunciando il nuovo singolo Anche Se, disponibile dal 19 novembre. Questo brano introduce un percorso destinato a culminare il 27 novembre con l'uscita del primo album ufficiale Controcielo, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Le nuove produzioni di SaintPaul nascono dal desiderio di raccontare emozioni autentiche e storie vissute, con una scrittura personale e diretta, capace di mettere al centro la complessità delle relazioni moderne, il senso di solitudine anche in presenza degli altri, la paura di perdere chi si ama e la costante ricerca di un proprio posto nel mondo. C'è una tensione costante tra il luogo in cui ci si trova e quello in cui si vorrebbe arrivare. Tra ciò che si vive ogni giorno e ciò che si continua a immaginare, anche quando tutto intorno sembra suggerire di restare dove si è. È da questa tensione che nasce il nuovo capitolo artistico di SaintPaul.

Anche Se apre le porte a un universo emotivo e narrativo guidato da inquietudini, legami profondi, desiderio di riscatto e una costante ricerca di sé. SaintPaul utilizza una scrittura introspettiva per offrire lo sguardo di una generazione sospesa tra fragilità e speranza, nelle parole di un ventenne che cerca il proprio spazio affrontando le contraddizioni del presente e la speranza di reinventare il futuro.

Il nuovo album Controcielo segue la stessa linea, combinando sonorità urban e melodie contemporanee con una forte componente narrativa. Non la promessa facile di un lieto fine, ma il tentativo ostinato di spostare il proprio sguardo, cambiare prospettiva e trovare nuove possibilità anche quando la realtà sembra offrire poche alternative, così si delinea un progetto che parla alla sensibilità individuale e generazionale.

SaintPaul osserva la realtà senza edulcorarla o spettacolarizzarla. Racconta fragilità sociali, legami complessi e aspirazioni spesso in contrasto con le possibilità offerte dal proprio contesto. La periferia torinese, dove è cresciuto, diventa lo sfondo di un racconto in cui la distanza tra sogni personali e realtà sembra difficile da colmare, ma non impossibile da attraversare.

Il percorso artistico di SaintPaul si è arricchito negli ultimi anni di singoli di successo, tra cui Comunali, Au revoir, Serotonina e Cuore Cucito, seguiti da collaborazioni come Insieme soli con Frenkie G e VTR, Paracadute con Disme e Frenkie G, À La Folie con Madfingerz e Piove anche dai diavoli con VTR. Nel 2026 è stato selezionato da Amazon Music per Breakthrough Italia, programma dedicato ai talenti emergenti, un ulteriore riconoscimento della sua crescita artistica e personale.

L'uscita di Controcielo non rappresenta solo il debutto discografico di un giovane artista, ma la consacrazione di una voce capace di raccontare la complessità di un'intera generazione attraverso immagini intime e uno stile musicale riconoscibile. SaintPaul invita il pubblico a condividere un viaggio fatto di incertezze, desiderio di libertà, ricerca di appartenenza e ambizione. Un diario musicale che parla di radici, fragilità e la forza di guardare oltre l'orizzonte.