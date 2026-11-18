Un viaggio tra musica e storia per riscoprire un patrimonio dimenticato. Domenica 22 novembre la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo accoglierà Irma Cantoni, giovanissima pianista, che presenterà Onda Melodica, album per pianoforte solo che restituisce, per la prima volta, le pagine inedite del compositore ottocentesco Gian Raimondo Serponti di Mirasole.



La presentazione sarà parte di una serata che intreccia arte, letteratura e testimonianze familiari per ricostruire la vita del marchese lombardo, protagonista della scena musicale e culturale della Scapigliatura. All'evento, che vedrà l'ingresso libero fino a esaurimento posti, prenderanno parte anche lo storiografo Francesco D'Alessio, la docente Cristina Traverso e Giovanni Favero, familiare del compositore, che offrirà uno sguardo personale sulla memoria famigliare e la riscoperta di Serponti.



Durante la serata, Irma Cantoni eseguirà due brani tratti dall'album: Dolci chimere - Valzer, Op. 19 e Onda melodica - Mazurka, Op. 22, restituendo al pubblico la delicatezza e la ricercatezza di una musica pensata per i salotti lombardi di fine Ottocento. "Un primo sguardo agli spartiti di Gian Raimondo Serponti che ho potuto scoprire mi ha restituito una scrittura ricca di dettagli, nonostante la ricerca di semplicità delle frasi e la facilità di ascolto. Questa agilità nella fruizione è incoraggiata dalla presenza di titoli programmatici, che aiutano il pubblico ad avvicinarsi alla musica, e dall'utilizzo di numerose didascalie e indicazioni di espressione, che indirizzano anche l'esecutore verso una maggiore comprensione delle intenzioni del compositore. I brani di G. R. Serponti che ho selezionato, sia le danze delle opere 19, 20, 21 e 22, che l'opera 77, sono simili in quanto musica descrittiva e in quanto pensati molto probabilmente per contesti privati, come suggeriscono le dediche alla contessa Guglielmina Durini e alla cugina Margherita Rusca. Solo Adorabile - polkettina variazione si distingue dagli altri perché, oltre a non essere musica descrittiva, venne dedicato alla ballerina Emma Bessone e dichiaratamente concepito per un preciso evento performativo durante il Carnevale del 1884-1885, al Teatro La Scala di Milano" commenta Cantoni.



L'album Onda Melodica, pubblicato solo in digitale, propone sei brani tra mazurche, valzer, polka e marce dal carattere evocativo e raffinato. In questo lavoro Irma Cantoni intreccia ricerca storica e sensibilità interpretativa, permettendo di riavvicinarsi a una figura come Serponti che, pur non avendo intrapreso la carriera di concertista, seppe farsi apprezzare dalla critica e inserirsi nel fervore artistico lombardo insieme a personalità come Antonio Ghislanzoni e Giovanni Visconti Venosta.



Serponti, aristocratico raffinato e appassionato di musica, frequentava il cenacolo artistico di Maggianico e trascorreva le estati nella villa di famiglia a Germanedo. Studioso attento, fu allievo tra gli altri di Antonio Bazzini e Michele Saladino, e compose sia per pianoforte a due e quattro mani che opere sinfoniche e vocali, tra cui Leonora, rappresentata alla Fenice di Venezia nel 1886.



La ricostruzione delle sue opere e della sua vicenda musicale emerge anche grazie al contributo della famiglia e di studiosi: "Mio prozio Giovanni Favero Serponti di Mirasole, che venne adottato da Gian Raimondo, chiese di tutelare la memoria... Come accade nelle famiglie, nel corso di svariati decenni, il tempo ha stemperato il ricordo e c'era solo una vaga conoscenza del fatto che si trattasse di un compositore, l'incontro con lo storiografo lecchese Francesco D' Alessio e la ricerca documentale di mia cugina Nicoletta Taveggia hanno consentito di ricostruire una meravigliosa storia di arte, sentimenti, musica nel contesto di fine '800 della scapigliatura lombarda. Di qui nasce l'idea di riscoprire il catalogo del compositore e chiedere a Irma Cantoni di interpretarlo" dichiara Giovanni Favero.



La storia di Irma Cantoni si intreccia con quella di Serponti: nata nel 2002, ha studiato pianoforte fin da giovanissima, perfezionandosi al Conservatorio di Milano e Brescia. Attualmente insegna in diverse scuole di musica e coltiva una carriera che la vede promotrice entusiasta della valorizzazione del patrimonio musicale italiano.



L'evento rappresenta l'occasione di scoprire un'artista emergente e un capitolo poco noto della musica lombarda otto-novecentesca, restituendo nuova voce a una figura legata al fermento culturale della Scapigliatura lombarda e ora finalmente riscoperta.