Motta torna sulla scena musicale con il nuovo brano Tu cosa dici, disponibile dal 20 novembre. Dopo tre anni dall'ultimo album di inediti e il tour per i dieci anni di La fine dei vent'anni, il cantautore inaugura così un nuovo percorso artistico, profondamente personale.

Tu cosa dici è un brano che si distingue per un sound essenziale, capace di esaltare tutta l'intensità di un testo intimo e diretto. La canzone si sviluppa attorno a una domanda, un tentativo di fermare il tempo nei suoi quasi cinque minuti, per evitare che scorra via definitivamente. Perché tu ci stai provando a fermare il tempo, recita una delle strofe chiave. Il pezzo, scritto da Motta con Gino Pacifico e prodotto insieme a Filippo Gatti e Taketo Gohara, racconta la storia di una relazione destinata a cambiare per sempre, ponendosi come testimonianza autentica della perdita e del dolore, ma anche come un modo per attraversare la sofferenza e rinascere.

La cover del singolo riflette perfettamente l'anima del progetto: si tratta di un autoscatto in bianco e nero, scattato dallo stesso Motta, che negli ultimi mesi ha abbracciato la passione per la fotografia come ulteriore mezzo per cristallizzare il tempo e raccontarsi.

Oltre al nuovo brano, Motta ha scelto di mantenere un contatto diretto con il pubblico tramite la newsletter Fermare il tempo, in cui offre riflessioni, immagini inedite e retroscena sulla sua musica, senza filtri né intermediari. Uno spazio dove chi ama il suo modo unico di scrivere può scoprire qualcosa di più su di lui.

Motta, nato a Pisa e da anni romano d'adozione, è considerato uno dei più stimati cantautori italiani della sua generazione. Polistrumentista, autore di colonne sonore e romanziere, ha debuttato da solista nel 2016 con La fine dei vent'anni, ottenendo riconoscimenti come la Targa Tenco e il Premio PIMI. Ha pubblicato diversi album acclamati, tra cui Vivere o morire e Semplice, e ha calcato palchi prestigiosi collaborando con artisti internazionali. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con Dov'è l'Italia, vincendo il premio per il miglior duetto con Nada. Nel 2023 e 2024 ha proseguito la sua esperienza tra musica e cinema, realizzando colonne sonore e portando avanti con successo tour nei club e nei principali festival.

Tu cosa dici apre una nuova fase artistica che segna ancora una volta la profondità della scrittura e dell'identità di Motta, capace di raccontare emozioni senza tempo attraverso la potenza delle parole e delle immagini.