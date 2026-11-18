Nuovo arrivo nel panorama delle serie tv italiane: Il Sospetto, crime thriller Sky Original in quattro episodi, debutterà a gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La serie, prodotta da Sky Studios in collaborazione con Paco Cinematografica e Zucco Film, promette di affrontare i temi del dubbio e della fiducia all'interno della famiglia, offrendo una narrazione intensa e avvincente.



Il cast riunisce nomi di spicco: Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi sono i protagonisti, accompagnati da Francesco Colella e Francesca Inaudi. Alla regia Mauro Mancini, mentre la supervisione artistica è affidata a Francesca Manieri, già nota per We Are Who We Are e Il Miracolo. La sceneggiatura porta la firma di Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni, mentre la colonna sonora originale è stata affidata a Dardust e Yakamoto Kotzuga.



L'intreccio della serie si apre a Viareggio, scossa dal brutale omicidio di Giada Castucci. Questa storia inizia quando le altre finiscono. Sta per essere arrestato l'assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria (Ginevra Francesconi), diciassettenne timida con problemi d'udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all'inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l'uomo di cui si fida di più, suo padre (Alessandro Gassmann), potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo whodunit atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre (Claudia Pandolfi), stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una. Perfino lei.



Il Sospetto si inserisce nel filone delle produzioni italiane che esplorano i lati oscuri delle relazioni familiari e la complessità del sospetto quando si insinua tra le persone più care. L'atmosfera tesa dei giorni che precedono il Carnevale di Viareggio rappresenta un contesto suggestivo per le dinamiche psicologiche dei personaggi. L'opera si avvale anche del contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura.



La serie è un viaggio tra maschere e verità nascoste, guidato da un cast di primo piano e da una regia attenta ai dettagli emotivi e narrativi. Con musiche che promettono di amplificare la tensione, Il Sospetto si prepara a conquistare gli appassionati di crime e dramma familiare, confermando ancora una volta la vitalità della fiction italiana contemporanea.