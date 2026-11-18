Margherita Vicario presenta il nuovo album Un Tripudio di Pelle e di Baci dal 20 novembre e annuncia due concerti speciali a Roma e Milano nel 2027.

Margherita Vicario torna sulla scena musicale con il suo nuovo album Un Tripudio di Pelle e di Baci, disponibile dal 20 novembre su tutte le piattaforme digitali e nei principali negozi di dischi. Il disco, pubblicato da Island Records, è già acquistabile in preorder e sarà disponibile in due formati fisici, tra cui una versione LP numerata e autografata in esclusiva sullo shop di Universal Music.

Dopo tre anni dall'ultimo progetto discografico Showtime e il grande successo ottenuto al debutto come regista con il film Gloria!, l'artista propone un lavoro che esplora nuove profondità interiori. Un Tripudio di Pelle e di Baci segna infatti un punto di svolta, per un viaggio intimo che mette al centro l'individuo e le sue contraddizioni, l'amore, le difficoltà e la ricostruzione della fiducia in se stessi.

Il disco raccoglie 13 tracce che spaziano tra atmosfere pop, orchestrazioni ricche, venature rock e momenti intimi al pianoforte, fino a richiami al musical theatre di Broadway. A firmare la produzione e la direzione artistica è Giovanni Pallotti, affiancato dalle co-produzioni di Ramiro Levy, Mr. Monkey e Dade. Dai fiati trionfali de La persona che più mi odia alle ritmiche samba di Gatinho, passando per arrangiamenti corali e brass dal sapore beatlesiano, l'album si propone come racconto autentico, capace di abbracciare ogni sfumatura emotiva della crescita personale.

Il titolo racchiude una visione ampia: La Pelle siamo noi: cresciamo, cambiamo, ci trasformiamo, ma continuiamo a riconoscerci in quell'involucro che ci accompagna per tutta la vita... I Baci sono gli altri: l'amore, gli incontri, i concerti, le grandi manifestazioni e tutti quei momenti in cui le persone si ritrovano insieme, condividendo uno stesso spazio e un'emozione collettiva. Il Tripudio è la vitalità che richiede l'eterno movimento, la ricerca e la trasformazione.

L'album sarà presentato dal vivo con un tour instore nelle principali città italiane:

- 21 novembre, ore 18:30, Milano @ Feltrinelli (P.za del Duomo): talk, minilive e firmacopie - 22 novembre, ore 17:00, Bologna @ Feltrinelli (P.za di Porta Ravegnana 1): talk e firmacopie - 23 novembre, ore 18:00, Napoli @ Feltrinelli (Piazza dei Martiri): talk, minilive e firmacopie - 24 novembre, ore 18:30, Roma @ Feltrinelli (Via Appia Nuova 427): talk, minilive e firmacopie

Il racconto musicale culminerà poi nella dimensione live nel 2027: Margherita Vicario annuncia il ritorno sul palcoscenico con due appuntamenti straordinari a teatro, l'8 febbraio a Roma (Auditorium Conciliazione) e il 10 febbraio a Milano (Teatro degli Arcimboldi), prodotti da Vivo Concerti. Saranno occasioni speciali per ascoltare i nuovi brani insieme ai successi che hanno reso Vicario una delle voci più originali e apprezzate del panorama cantautorale italiano. Sul palco sarà accompagnata da una formazione ampliata, per portare dal vivo le ricche orchestrazioni e la versatilità sonora dell'album, in uno spettacolo che promette di fondere musica, emozione e teatralità.

I biglietti per i concerti sono già disponibili in prevendita tramite i circuiti autorizzati. L'album Un Tripudio di Pelle e di Baci si prospetta come un autentico viaggio tra introspezione, amore e rinascita, pronto a coinvolgere ed emozionare il pubblico di tutta Italia.