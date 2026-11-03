Norton Motorcycles svela la nuova 450 urban: debutto mondiale a EICMA 2026

Norton Motorcycles segna un nuovo capitolo nella sua storia, presentando in anteprima mondiale la nuova Norton 450 urban durante EICMA 2026. A un anno dal lancio della strategia Resurgence, il marchio britannico amplia la propria gamma con un modello pensato per conquistare gli appassionati della città, portando eleganza, innovazione tecnologica e uno stile riconoscibile nel segmento delle moto urbane.

La Norton 450 urban è disponibile in due varianti, entrambe spinte da un motore monocilindrico da 454 cc e 47 CV, progettato per garantire agilità, leggerezza e piacere di guida in ogni situazione. L'approccio costruttivo punta su un telaio in alluminio unico nella categoria, abbinato a sospensioni regolabili KYB e freni avanzati con ABS cornering, garantendo comfort e sicurezza su qualsiasi percorso.

La nuova proposta di Norton non vuole essere una semplice entry-level, ma una vera porta d'accesso al mondo premium del marchio. Il design, ispirato e reinterpretato guardando alla leggendaria CS1 del 1927, si distingue per proporzioni studiate, linee pulite e dettagli curati: ogni elemento nasce dalla sinergia tra ingegneria e stile, offrendo una moto accessibile senza rinunciare all'identità Norton.

La dotazione tecnologica include luci full LED, controllo di trazione, cruise control, tre modalità di guida, display TFT touchscreen da 8 pollici, connettività smartphone, manopole riscaldabili, accensione keyless e quickshifter. L'obiettivo è offrire un'esperienza di guida urbana premium, combinando prestazioni gestibili anche con patente A2 e una dotazione elettronica di assoluto rilievo nel segmento.

Il modello sarà presentato in due versioni: la prima con cerchi in lega argentati da 17 pollici e un carattere più stradale, la seconda, dall'aspetto più robusto, con dettagli dedicati come cerchi neri, protezioni aggiuntive e componenti orientati ad ampliare le possibilità d'uso oltre la città. Entrambe restano fedeli all'idea Norton di unire passato e futuro, introducendo un'audace interpretazione della naked moderna.

Le parole di Simon Skinner, Head of Design di Norton Motorcycles, sottolineano la filosofia alla base del nuovo modello: Con la Norton 450 urban abbiamo avuto l'opportunità di portare tutto ciò che rende speciale una Norton - la nostra storia, la filosofia di design, la maestria artigianale e l'ossessione per i dettagli - in un segmento completamente nuovo e a un pubblico di motociclisti diverso. Entrambe le versioni propongono un'interpretazione moderna e innovativa del design motociclistico, soprattutto in questa categoria. Per me, ad esempio, la Norton 450 urban non è una vera naked, ma non è nemmeno una moto carenata: racchiude il meglio di entrambi i mondi.

Richard Arnold, Executive Director del marchio, aggiunge: Un anno fa, a EICMA, abbiamo delineato una visione ambiziosa per la strategia Resurgence di Norton. A dodici mesi di distanza, stiamo trasformando quell'ambizione in realtà: le nuove moto stanno arrivando ai clienti, la nostra rete commerciale internazionale è in espansione e continuiamo a investire nelle persone e nelle competenze che sostengono il nostro marchio. I nuovi modelli che sveliamo a Milano rappresentano la tappa successiva di questo percorso.

La Norton 450 urban va così ad arricchire una gamma che ora comprende anche le sportive Manx e Manx R e le adventure Atlas e Atlas GT, tutte esposte a EICMA. L'introduzione di questo modello rappresenta un passo fondamentale per lo storico brand inglese, nel segno della mobilità urbana premium e di un rinnovato slancio internazionale.