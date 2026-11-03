Alfa Romeo conquista il C2C Festival 2026 con la nuova Edizione Luna Rossa

Grande successo per il 25esimo anniversario del C2C Festival a Torino, in cui Alfa Romeo ha recitato un ruolo da protagonista in qualità di Mobility Partner. L'edizione di quest'anno si è distinta per l'attenzione rivolta all'Edizione Luna Rossa, una delle serie speciali Alfa Romeo più caratterizzate degli ultimi anni, declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.



Al centro della kermesse internazionale ha brillato la Tonale Edizione Luna Rossa, esposta in versione statica e contraddistinta da una livrea grigia inedita, l'iconico liner Luna Rossa sulle fiancate, il logo Alfa Romeo rosso dedicato e gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici Glossy Black. Questi dettagli hanno attirato l'attenzione di appassionati e pubblico, rafforzando il legame tra il Biscione e nuove generazioni di creativi e artisti.



La collaborazione tra Alfa Romeo e il festival C2C è tra le più longeve del settore, iniziata nel 2008 con Alfa MiTo e celebrata quest'anno attraverso il C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo. Questo sodalizio, ripreso nel 2025, si inserisce in una visione condivisa fatta di emozione, sperimentazione e innovazione nei linguaggi della contemporaneità.



La nuova Edizione Luna Rossa interpreta la sportività italiana secondo una chiave moderna e sofisticata: una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa, con bianco, nero, grigio e rosso reinterpretati in ogni dettaglio, e personalizzazioni specifiche sia esterne sia nell'abitacolo. Ogni modello propone assetti e dettagli unici, in sintonia con la personalità della rispettiva vettura.



Tra le interpretazioni più esclusive spicca la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prodotta in soli dieci esemplari già tutti venduti, a conferma del richiamo che esercita questa collaborazione che va ben oltre la sponsorizzazione sportiva, abbracciando lo scambio di competenze e la creazione di modelli unici.



Nell'abitacolo della Tonale Edizione Luna Rossa risaltano i sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un sistema di illuminazione ambientale ispirato alla struttura geometrica delle vele, per sottolineare il connubio tra design, tecnologia e passione per le prestazioni.



Il successo al C2C Festival conferma la vocazione di Alfa Romeo a dialogare con la scena musicale e creativa internazionale, come dimostrano anche le recenti collaborazioni con Subsonica, Kappa FuturFestival e m2o Morning Club.



Il Biscione, che già tra il 2008 e il 2014 fu primo brand automobilistico ad affiancare il festival, trova oggi nel C2C Festival un terreno ideale per esprimere la propria capacità di reinterpretare i linguaggi contemporanei e trasformare la ricerca e l'innovazione in emozioni autentiche, capaci di accendere i sensi sia su strada che sul palco.



