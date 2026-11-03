Alfa Romeo conquista il C2C Festival 2026 con la nuova Edizione Luna Rossa

Grande successo per il 25esimo anniversario del C2C Festival a Torino, in cui Alfa Romeo ha recitato un ruolo da protagonista in qualità di Mobility Partner. L'edizione di quest'anno si è distinta per l'attenzione rivolta all'Edizione Luna Rossa, una delle serie speciali Alfa Romeo più caratterizzate degli ultimi anni, declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.
Al centro della kermesse internazionale ha brillato la Tonale Edizione Luna Rossa, esposta in versione statica e contraddistinta da una livrea grigia inedita, l'iconico liner Luna Rossa sulle fiancate, il logo Alfa Romeo rosso dedicato e gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici Glossy Black. Questi dettagli hanno attirato l'attenzione di appassionati e pubblico, rafforzando il legame tra il Biscione e nuove generazioni di creativi e artisti.
La collaborazione tra Alfa Romeo e il festival C2C è tra le più longeve del settore, iniziata nel 2008 con Alfa MiTo e celebrata quest'anno attraverso il C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo. Questo sodalizio, ripreso nel 2025, si inserisce in una visione condivisa fatta di emozione, sperimentazione e innovazione nei linguaggi della contemporaneità.
La nuova Edizione Luna Rossa interpreta la sportività italiana secondo una chiave moderna e sofisticata: una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa, con bianco, nero, grigio e rosso reinterpretati in ogni dettaglio, e personalizzazioni specifiche sia esterne sia nell'abitacolo. Ogni modello propone assetti e dettagli unici, in sintonia con la personalità della rispettiva vettura.
Tra le interpretazioni più esclusive spicca la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prodotta in soli dieci esemplari già tutti venduti, a conferma del richiamo che esercita questa collaborazione che va ben oltre la sponsorizzazione sportiva, abbracciando lo scambio di competenze e la creazione di modelli unici.
Nell'abitacolo della Tonale Edizione Luna Rossa risaltano i sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un sistema di illuminazione ambientale ispirato alla struttura geometrica delle vele, per sottolineare il connubio tra design, tecnologia e passione per le prestazioni.
Il successo al C2C Festival conferma la vocazione di Alfa Romeo a dialogare con la scena musicale e creativa internazionale, come dimostrano anche le recenti collaborazioni con Subsonica, Kappa FuturFestival e m2o Morning Club.
Il Biscione, che già tra il 2008 e il 2014 fu primo brand automobilistico ad affiancare il festival, trova oggi nel C2C Festival un terreno ideale per esprimere la propria capacità di reinterpretare i linguaggi contemporanei e trasformare la ricerca e l'innovazione in emozioni autentiche, capaci di accendere i sensi sia su strada che sul palco.
Alfa Romeo conquista il C2C Festival 2026 con la nuova Edizione Luna Rossa
Alfa Romeo celebra il successo al C2C Festival 2026 di Torino come Mobility Partner, svelando la nuova e iconica Edizione Luna Rossa sulle sue vetture.
Grande successo per il 25esimo anniversario del C2C Festival a Torino, in cui Alfa Romeo ha recitato un ruolo da protagonista in qualità di Mobility Partner. L'edizione di quest'anno si è distinta per l'attenzione rivolta all'Edizione Luna Rossa, una delle serie speciali Alfa Romeo più caratterizzate degli ultimi anni, declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.
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