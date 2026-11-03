Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed.: la superbike in edizione limitata che sfida il futuro

Aprilia alza nuovamente l'asticella delle superbike presentando la RSV4 Obscure Spe.Ed., una versione limitata e numerata dedicata alla performance pura in pista e caratterizzata da tecnologie direttamente derivate dall'esperienza racing. La nuova RSV4 Obscure Spe.Ed., prodotta in soli 500 esemplari, incarna l'apice dell'ingegneria Aprilia, la factory italiana vincitrice di ben 54 titoli mondiali, di cui sette conquistati proprio dalla piattaforma RSV4 nel mondiale Superbike.

Tra le principali novità spiccano i cerchi in carbonio BST, che riducono il peso complessivo della moto a 201 kg in ordine di marcia e addirittura a 196 kg con il sistema di scarico completo ART by Aprilia Racing Technology, migliorando agilità, frenata e accelerazione rispetto agli esemplari Factory. Completano la dotazione componenti in fibra di carbonio quali parafanghi, prese d'aria freno e fianchetti laterali, in un insieme studiato per ottimizzare dissipazione del calore e leggerezza.

L'aerodinamica rappresenta un fiore all'occhiello della nuova serie, con l'introduzione per la prima volta in questa categoria delle Leg Wings in fibra di carbonio. Derivate direttamente dalla MotoGP, queste appendici aumentano la deportanza del retrotreno del 20%, incrementando l'aderenza e il controllo in uscita di curva. Il pacchetto aerodinamico include anche superfici alari sovrapposte sotto il cupolino e fiancate sviluppate per ridurre la resistenza aerodinamica e proteggere il pilota dai flussi caldi del motore.

Sotto la carena pulsa il leggendario motore V4 1.099 cc, capace di erogare 220 CV a 13.000 giri/min e 127 Nm a 10.800 giri/min nelle configurazioni standard, che salgono a 223,1 CV e 131,8 Nm con lo scarico ART. Si tratta del motore 4 cilindri a V stretto più potente e tecnologicamente avanzato mai uscito dalla casa di Noale.

Le sospensioni sono una raffinata coppia di unità Öhlins a regolazione meccanica, già pronte per le esigenze specifiche dei piloti in pista: forcella anteriore NIX e monoammortizzatore TTX regolabili in ogni parametro possibile. L'impianto frenante è affidato a pinze Brembo Hypure su doppio disco anteriore flottante e disco posteriore da 220 mm, con ABS cornering regolabile dotato di strategia RLM.

Per quanto riguarda la gestione elettronica, si trova tutto il meglio attualmente disponibile su una supersportiva: piattaforma inerziale a sei assi, acceleratore elettronico Ride-by-Wire, sei riding mode (tre per la pista, tre per la strada), Cornering ABS, traction control, wheelie control, controllo freno motore, launch control, pit limiter e la funzione esclusiva di gestione corner by corner per adattare i parametri elettronici curva per curva. Inclusi nella dotazione di serie Track Pack e Race Pack, oltre alla quarta generazione della piattaforma multimediale Aprilia MIA che connette la moto allo smartphone per il download e l'analisi dei dati acquisiti in pista.

L'estetica si distingue grazie alla livrea total black a finitura lucida e opaca in gioco di luci, dettagli in carbonio e telaio e forcellone verniciati in nero opaco. La piastra di sterzo reca la firma laser con nome del modello e numero progressivo, a sigillo dell'esclusività di questa superbike. Come da tradizione Aprilia, la RSV4 Obscure Spe.Ed. è omologata per l'uso stradale ed è dotata di sella e pedane removibili per il passeggero, facilitando una conversione rapidissima per l'utilizzo in circuito.

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. rappresenta una sintesi tra la massima tecnologia racing e l'utilizzo su strada, una dichiarazione di intenti rivolta agli appassionati più esigenti che ricercano emozione, prestazione e unicità.