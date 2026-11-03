Suzuki svela le nuove GSX-10R e SV-7S: tecnologia e design a EICMA 2026

Suzuki presenta a EICMA 2026 le nuove GSX-10R e SV-7S, modelli che combinano tecnologia avanzata, prestazioni e connettività per ridefinire la gamma moto.

Suzuki ha presentato in anteprima mondiale due importanti novità a EICMA 2026: la sportiva GSX-10R e la nuova naked SV-7S, rinnovando profondamente la propria gamma motociclistica.

La GSX-10R rappresenta l'evoluzione della sportiva ad alte prestazioni, equipaggiata con un potente quattro cilindri in linea da 999 cm³ da 152 CV. Può contare su un pacchetto elettronico d'avanguardia basato sul Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che include ben 15 sistemi di assistenza alla guida tra cui l'inedito Slide Control per la gestione delle derapate in curva. Il design riprende le linee racing con dettagli aerodinamici come le winglet integrate e il nuovo sistema di illuminazione Ground Beacon, pensato per aumentare la sicurezza su strada.

Lato ciclistica, il telaio a doppia trave in alluminio assicura un perfetto equilibrio tra rigidità, leggerezza e feeling di guida. Sospensioni KYB completamente regolabili, impianto frenante Brembo all'anteriore e Nissin al posteriore, oltre a un'ergonomia studiata sia per la guida sportiva che per il comfort, rendono la GSX-10R una moto versatile, pronta anche per l'uso in pista. Il display TFT LCD a colori, la batteria agli ioni di litio e la connettività tramite l'app Ride Connect+ completano la dotazione tecnologica, offrendo navigazione, informazioni di stato veicolo e localizzazione.

La GSX-10R sarà disponibile nelle livree Blu Misano, Rosso Jerez e Nero Donington.

Parallelamente debutta la SV-7S, naked di nuova generazione che raccoglie l'eredità della iconica SV650 e si propone come scelta ideale per chi cerca accessibilità e divertimento. La moto è dotata di un bicilindrico a V di 645 cm³ da 73 CV pensato per un'erogazione fluida e pronta in ogni situazione. Il telaio a traliccio garantisce agilità e stabilità, mentre la ciclistica offre comfort sia nell'uso urbano sia nei trasferimenti lunghi grazie a un monoammortizzatore posteriore regolabile su sette livelli.

Anche la SV-7S fa un salto tecnologico grazie al S.I.R.S., che include ride-by-wire, Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore, traction control, quick shifter bidirezionale e assistenza alle partenze. Il gruppo ottico circolare full LED e le linee tese donano un aspetto moderno senza rinnegare la tradizione. Il display TFT LCD a colori permette di interagire con l'app Suzuki Ride Connect+, visualizzare chiamate e messaggi, monitorare manutenzione, navigazione turn-by-turn e ricevere avvisi meteo e traffico, rendendo la moto connessa e sicura in ogni momento.

La SV-7S sarà proposta nelle colorazioni Blu Honolulu, Argento New York e Nero Dubai, al prezzo di 7.190 euro.

Entrambi i modelli saranno visibili a EICMA presso lo stand Suzuki dal 5 all'8 novembre, segnando un nuovo standard in termini di esperienza di guida, personalizzazione e connettività per la casa giapponese.