Debutta a EICMA 2026 il nuovo casco sportivo Kabuto x Honda: protezione e tecnologia

Honda amplia la propria offerta di equipaggiamento tecnico per motociclisti con l’introduzione del nuovo casco integrale KF-2F, svelato in anteprima assoluta a EICMA 2026. Il progetto nasce dalla collaborazione con lo specialista giapponese Kabuto, realtà di riferimento nel mondo dei caschi da competizione, e rappresenta un passo significativo nella strategia del costruttore giapponese dedicata alla protezione e al comfort del pilota.

Progettato e sviluppato interamente in Giappone, il KF-2F unisce l’esperienza maturata da Kabuto ai massimi livelli delle competizioni con le più avanzate tecnologie di protezione. Pensato per un utilizzo che spazia dalla strada alla pista, il nuovo integrale è destinato al segmento Super Sport e si propone come un casco capace di coniugare prestazioni aerodinamiche di alto livello, comfort prolungato e standard di sicurezza elevati.

Il KF-2F beneficia della struttura Advanced Composite Technology (A.C.T.-3), la stessa già affinata sul casco racing F-17 di Kabuto. Questa soluzione costruttiva, unita alle omologazioni FIM FRHPhe-02 ed ECE 22.06, testimonia gli elevati standard di sicurezza del prodotto. Il posizionamento competitivo del modello consente di trasferire soluzioni tipiche del mondo delle corse a una platea più ampia di motociclisti, senza rinunciare alle prestazioni richieste da una guida sportiva.

La sicurezza è ulteriormente rafforzata dal sistema Mips®, progettato per contribuire a ridurre le forze rotazionali trasmesse alla testa in determinate condizioni di impatto. Tutti i caschi della gamma sono forniti di serie con il Quin Tag, che permette di rendere immediatamente disponibili le informazioni essenziali sul pilota in caso di emergenza.

È inoltre disponibile una versione equipaggiata con il sistema integrato Quin, che abbina funzioni di connettività a tecnologie di sicurezza avanzate. La variante con Quin Pod amplia ulteriormente le possibilità grazie all’integrazione di una tecnologia di rilevamento degli incidenti: in caso di evento grave può avvisare automaticamente i contatti di emergenza preselezionati, condividendo anche la posizione del motociclista. Attraverso l’app dedicata è possibile consultare i dati relativi ai propri spostamenti e accedere a funzioni di monitoraggio dell’attività di guida, comprese informazioni sul percorso e ulteriori parametri di utilizzo.

Le prestazioni aerodinamiche hanno rappresentato uno degli aspetti chiave nella definizione del KF-2F. Prove in galleria del vento e l’esperienza maturata nelle competizioni hanno contribuito a definire un profilo studiato per ridurre la resistenza aerodinamica e l’affaticamento del pilota, garantendo al contempo elevata stabilità alle alte velocità. Il sistema di ventilazione, progettato con particolare attenzione all’efficienza dei flussi d’aria, assicura un efficace raffrescamento e un elevato livello di comfort nelle più diverse condizioni di guida, dalla strada aperta alla pista.

L’introduzione del KF-2F segna un passo importante nella strategia Honda dedicata all’equipaggiamento del motociclista. Con l’arrivo di un casco integrale sviluppato specificamente per il segmento Super Sport, che si affianca all’attuale offerta di modelli jet, modulari e adventure, la gamma si completa per rispondere alle esigenze di ogni stile di guida e ambito di utilizzo.

Al momento del lancio il KF-2F sarà disponibile con una nuova gamma di grafiche che include versioni esclusive Honda e livree replica ispirate al collaudatore Honda e vincitore di gare MotoGP Aleix Espargaró. L’arrivo sul mercato europeo è previsto nel corso del 2027 e il casco sarà disponibile presso la rete dei concessionari Honda nelle taglie S, M, L e XL.

Con il KF-2F, Honda e Kabuto mettono a disposizione dei motociclisti un integrale che porta tecnologie e soluzioni mutuate dal racing in un prodotto pensato per un uso quotidiano e sportivo, consolidando l’offerta del costruttore giapponese nel settore dell’equipaggiame