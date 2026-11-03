Kia rende omaggio a Rafael Nadal con una EV4 GT unica creata con terra rossa

Kia ha realizzato un omaggio senza precedenti a Rafael Nadal, creando un concept a grandezza naturale della EV4 GT utilizzando terra battuta originale dei campi su cui il campione spagnolo ha ottenuto ben 63 titoli in singolare. Questo tributo è stato presentato proprio presso la Rafa Nadal Academy di Maiorca, sottolineando la forte connessione tra il marchio automobilistico e il leggendario tennista.



L'opera fonde due mondi in cui l'argilla e la terra rossa sono protagonisti: la superficie su cui Nadal ha costruito una carriera straordinaria e il materiale con cui i designer Kia modellano i loro veicoli. Il concept esalta ancora una volta la partnership ultraventennale tra Kia e Nadal, iniziata nel 2004 e basata su valori come resilienza, disciplina e una costante ricerca del miglioramento.



L'omaggio prende spunto dai grandi successi di Nadal: 63 titoli vinti sulla terra battuta, 14 dei quali sul leggendario campo del Roland-Garros, e il record di 50 set consecutivi vinti su questa superficie. La EV4 GT in clay mantiene le proporzioni della hatchback originale, arricchita però da dettagli personalizzati come un nastro bianco che ripercorre la superficie rosso-arancio del modello, a ricordare le linee del campo da tennis. Ogni elemento è stato studiato per richiamare i principali traguardi della carriera di Nadal, compresi i successi di Monte Carlo, Roma e le cinque stagioni con il tennista al vertice del ranking mondiale.



Sul valore simbolico di questa iniziativa, Nadal ha dichiarato in modo sentito: Per oltre vent'anni Kia è stata al mio fianco durante tutta la mia carriera, nei momenti migliori e nelle sfide più difficili. Ricevere questo tributo, realizzato con il materiale che ha definito una parte così importante del mio percorso, è incredibilmente significativo. È un ricordo speciale di tutto ciò che abbiamo condiviso e sono onorato da questo gesto.



Kia ribadisce la centralità dello sport nella propria filosofia, celebrando anche i 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. L'ampia presenza nel tennis e il supporto a livello internazionale, insieme alle iniziative attraverso la Rafa Nadal Academy, permettono al brand di ispirare e connettere nuove generazioni di appassionati.



Anche il veicolo protagonista del tributo, Kia EV4 GT, spicca per innovazione e prestazioni: doppio motore, trazione integrale AWD, 215 kW di potenza e 468 Nm di coppia permettono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Dotata di tecnologie come Electric Dynamic Torque Vectoring e sospensioni a controllo elettronico, la EV4 GT offre comfort, maneggevolezza e versatilità. Il design atletico e i dettagli derivati dalla leggenda del tennis confermano il legame profondo tra sport e mobilità sostenibile nella visione Kia.



L'iniziativa si traduce anche in una serie di video pubblicati sui canali globali del brand, che documentano la creazione e la consegna della speciale EV4 GT a Nadal. L'opera rimane unica: i dettagli ispirati al tennista non saranno disponibili sulla versione di serie dell'auto, a rimarcare il carattere esclusivo di questo omaggio.