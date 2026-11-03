Ottobre da record per Toyota: +5% nelle vendite, leadership tra i marchi esteri

Toyota ha chiuso il mese di ottobre con risultati straordinari, registrando 11.263 immatricolazioni e una quota di mercato dell'8,6%, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Questo dato consolida la posizione di Toyota come leader tra i marchi esteri non solo nel mese ma anche nei primi dieci mesi del 2023, con oltre 100.865 unità vendute e una quota del 7,2%.

Particolarmente significativo è il successo nel segmento delle full hybrid: il 92% delle vendite totali del marchio deriva da modelli full hybrid, che coprono il 40% del mercato complessivo delle ibride in Italia. La Top 3 vede ai primi posti Yaris Cross, Yaris e Aygo X, evidenziando una preferenza netta dei consumatori verso l'efficienza e la convenienza offerte dalla gamma Toyota.

Nel solo canale privati, Toyota conquista il primo posto assoluto con una quota dell'11,5% e continua a essere il marchio più scelto in 23 delle principali città italiane, tra cui Roma, Bologna, Firenze, Palermo e molte altre. Questi risultati riflettono la strategia commerciale del brand e la capacità di rispondere alle esigenze crescenti degli automobilisti italiani che cercano consumi ridotti, efficienza e costi di gestione contenuti, aspetti fondamentali in un periodo di incertezza economica.

Anche Lexus, il marchio premium del Gruppo, si distingue, mostrando un trend opposto rispetto alla contrazione generale del mercato premium. Con 760 immatricolazioni a ottobre e una quota del 3,3% (+0,7% rispetto allo scorso anno), Lexus conferma una crescita costante nel 2023, toccando le 6.035 unità totali vendute e aumentando la propria presenza nel segmento di riferimento.

Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Italia, commenta: Il tema dei consumi è da sempre una priorità per gli automobilisti italiani, ma ora lo è più che mai visti i vertiginosi aumenti dei carburanti. È un ambito in cui Toyota ha investito da tempo, fornendo una risposta concreta diventando l'unico marchio a possedere l'intera gamma di modelli con la tecnologia full hybrid. Una scelta premiata dal mercato grazie anche alle ultime arrivate, Aygo X e nuova Yaris Cross, subito ai vertici delle classifiche di vendita. Insieme al primato Toyota in ben 23 città italiane.

La strategia multitecnologica, la scelta coerente del full hybrid e l'attenzione alle esigenze degli italiani stanno premiando Toyota, che continua a guidare l'innovazione nel mercato automobilistico nazionale.